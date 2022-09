Un joven comenzó una búsqueda a través de redes sociales para dar con una chica que se había dormido en su hombro durante un viaje en colectivo.

Eddy Oscco Huarcaya, tik toker peruano, dijo que se “enamoró” de la joven y que necesitaba encontrarla. “Amigos, esta chica se durmió entre mis hombros. Es tan tierna, creo que me enamoré. Ayúdenme a que vea este video”, relató y acumuló miles de reproducciones en poco tiempo.

Muchos usuarios compartieron el video para buscar a la joven, pero nunca dieron con ella. Como consecuencia del destino, un mes después se encontraron en el mismo colectivo. En esta oportunidad ella estaba despierta mirando su celular.

“Yo nunca vi ese video, ni idea tenía”, le aseguró la chica cuando escuchó, atónita, la historia.

Luego de charlar un buen rato, ambos se pasaron sus números de teléfono y acordaron desayunar un día para conocerse mejor. Incluso Eddy, admitió que le había escrito una canción a la joven que tiempo después compartió en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la historia provocó que miles de usuarios compartan sus situaciones y experiencias parecidas: “Me pasó lo mismo en un viaje y se me durmió un chico de ojitos azules, medio año después lo volví a ver en un banco era cajero y se sonrojó y yo también”, “Qué suerte, en mi caso solo se duermen las abuelitas”, o “A mí me pasó lo mismo y resulta que me había robado...”, fueron algunos de los comentarios más destacados.