"Estoy derrotada": Vendía waffles con forma de pene y le clausuraron el local por "mal gusto"

Un local que gastronómico fue clausurado por la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba luego de que los vecinos lo denunciaran en reiteradas ocasiones por "daños a la moral y las buenas costumbres".

Se trata de "VerGotas", un comercio que vendía waffles en forma de pene y constantemente hacía márketing apelando a dobles sentidos fálicos y sexuales.

“¡Cerrado hasta próximo aviso!”, comunicó la dueña en un posteo de Instagram que se viralizó. Según detalló, fue por “faltas a la moral y a las buenas costumbres”. Para ilustrar el hecho, subió una foto de la fachada del local cuyo cartel dice “¡Que no te apene!”.

Desde el 20 de diciembre, la economía de Lungo se vio “extremadamente reducida”, según dijo a TN y sus ventas cayeron aproximadamente un 75%. La joven ya no vende productos desde el local y sigue trabajando con envíos. Sin embargo, asegura que los pedidos son sustancialmente menores.

“Estoy completamente derrotada. Solo pago un sueldo y los gastos fijos del local, pero me matan”, contó Lurgo. Además, contextualizó que la mercadería que vendía en una semana le va a durar más de 20 días.

Sin embargo, la emprendedora evidenció signos de lucha para poder salir adelante de la situación. “Si el local cierra, no va a ser por una denuncia. Va a ser cuando yo quiera terminar este proyecto”, resaltó.

Ante este escenario, Tamara hizo una autocrítica por la cartelería del local y reveló que buscará una forma para que siga siendo llamativa, pero con ciertas modificaciones.“Estoy pensando en cómo ser un poco más sutil porque capaz Córdoba sigue sensible y no sabe cómo reaccionar a las cosas. Sé que me tengo que adaptar a eso, no es que no lo entiendo”, indicó.

Por último, dejó un mensaje para las personas que pudieron sentirse agraviadas: “Yo espero que la gente que pasa en frente y se siente ofendida, se adapte y respete. Quiero decirles ‘no es contra vos, no son mis ganas de ser una degenerada. Es un local, es comida y ya´”.