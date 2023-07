"Es un desastre": Una mujer rompió en llanto por tener a sus hijos en casa por las vacaciones y generó polémica

Las vacaciones son una de las épocas más aclamadas por los niños ya que pueden disfrutar tiempo en familia y con sus amigos realizando diferentes actividades como jugar fútbol, videojuegos, salir al parque y ver películas, todo esto sin tener presente las responsabilidades escolares.

En un video que rápidamente se volvió viral, Helena, reconocida como @mami.de_tres en la plataforma de videos cortos, compartió su experiencia personal y expresó su descontento al tener a sus tres hijos en casa durante todo el día.

“Tener a los niños en casa es una tortura, es el primer día sin colegio, son las 9 de la mañana y ya estoy desesperada, lo digo con mayúsculas, con negritas subrayado y fluorescente: desesperada”, expresó la mujer.

Si bien la española se muestra comúnmente sonriente en sus producciones, en uno de los audiovisuales más recientes se la puede ver claramente frustrada por el comportamiento de los menores, mientras se filma en el interior de su baño. Y es que, cuando trataba de realizar las tareas del hogar, sus hijos se levantaron muy temprano y comenzaron a demandar su atención.

Alquiló su departamento en una reconocida plataforma y quedó en shock cuando lo visitó: "Es un desastre"

“Están todo el día peleando, no hay quién los entretenga. Yo no les voy a dar la consola a las 8 de la mañana. Ayer los acosté a las 12 para ver si hoy se despertaban tarde, pero a las 7 y media de la mañana, [empezaron] que tengo calor, que tengo frío, que no hay de comer, que estoy cansado”, agregó tras confesar que rompió en llanto en su cama -momentos antes de grabar el video- a causa del estrés.

Respecto a su deseo de no querer que sus hijos se acostumbren a estar con dispositivos tecnológicos, agregó que “no hay quien los entretenga, solo saben entretenerse con consolas o con tablets y yo no quiero darles la consola desde las 8:30 de la mañana”.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

La mujer declaró que no puede sencillamente ir al parque a las 7:30 a.m. y dejarlos allá todo el día, mientras ella se ocupa de sus quehaceres.

Concluyó expresando su desesperación y anticipando los meses próximos. Con un tono agotado y dejando claro que no está solicitando mucho al desear tener tiempo para cumplir con las labores del hogar, concluye con un “¡Qué largo verano me espera!”.

Helena, enfocada en abordar la maternidad con humor, cuenta con alrededor de 366 mil seguidores en TikTok y 15 mil 600 ‘me gusta’. Anhela continuar compartiendo sus experiencias y, entre otras cosas, sus ideas para sobrellevar el extenso verano que tiene por delante.