En las últimas horas, una joven generó una fuerte polémica en las redes sociales luego de compartir sus frustraciones y desconciertos en torno a su vida nocturna, viralizandose rápidamente.

La influencer @iammartyd_music, contó a través de su cuenta de TikTok que está de novia, pero que le preocupa que no la encaran más en el boliche y provocó debate.

“Necesito saber la razón para dormir en paz”, destacó en la descripción del video. “No me encaran chabones en el boliche, simplemente no me pasa. Las minas sí, las minas tienen ovarios”, agregó.

La joven se presentó como una piba “copada” que irradia seguridad y confianza. En ese sentido, afirmó: “No hay razones para no venir a encararme”. Aunque aclaró que su estado civil actual no le genera mayores preocupaciones, reconoció que si estuviera soltera, la situación adquiere una perspectiva más melancólica.

“Ponele que estoy soltera, yo te veo a una cuadra que me querés encarar, voy a esperar un rato para que vengas y como no sucede tengo que ir yo hasta allá y hacer todo el viaje. Está bueno que te ahorren el laburo una vez, así que hombres que estén mirando esto, si me ves en el boliche con un vaso, ¿por qué no me encarán?”, sumó.

Y dejó una lista de motivos que le generaron dudas: “¿Es por que acaso soy muy ‘mili’, acaso no soy atractiva, acaso soy demasiado linda, acaso sos amigo de mi ex”, finalizó.

El video en cuestión superó las 400.000 reproducciones y acumuló más de 51.000 “me gusta”. “¿Por qué te interesaría que te encaren si tenés novio?”, “Para el novio: no es ahí amigo”, “Te ven demasiado linda y ni se animan”, “Es que pensamos que sos mucho para nosotros” y “Posta no lo puedo creer” son algunos de los mensajes.

Ante el revuelo causado que llegó a los grandes medios nacionales como TN e Infobae, la joven salió a aclarar que todo es “humor y nada más".