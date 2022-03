Un joven herido de arma blanca agredió el lunes a la noche a personal de la guardia del Hospital de Trelew. No es la primera vez que sucede este hecho. Los enfermeros y los médicos reclaman que haya más seguridad.

Según fuentes policiales, se dio a aviso a la Comisaría 1ª de que habían agredido a un médico, y cuando los efectivos fueron a constatar la situación les dijeron que el conflicto no había pasado a mayores y no había existido ninguna agresión física. No hubo denuncia.

Al parecer, el joven con la mano ensangrentada se comportó en forma agresiva con el personal que iba a atenderlo. En medio del escándalo, el joven nervioso y herido machó el piso con sangre mientras intentaban contenerlo.

RECLAMAN CUSTODIA POLICIAL

El secretario general del Sisap, Carlos Sepúlveda, este martes a la mañana en el Hospital, dijo que hace un tiempo que el personal policial se retiró del nosocomio, por lo que los trabajadores quedaron desprotegidos y a merced de estos episodios de violencia que son moneda corriente.

Sepúlveda elevó este martes un reclamo a las autoridades del Hospital para que restituyan la custodia policial en el acceso del edificio y la Guardia para evitar que sucedan nuevos episodios de violencia como el que ocurrió el lunes a la noche.

Hace dos meses que la Policía retiró el servicio de seguridad interna del Hospital al considerar las autoridades que no era estrictamente necesario y debían afectar los recursos para cubrir otras áreas de la ciudad. De todas maneras, dijeron las fuentes, hay patrullajes policiales nocturnos en la zona del Hospital desde las 22 horas hasta las 8 de la mañana.

Según pudo averiguar ADNSUR, el trasfondo de la cuestión pasa porque en algún momento se dispuso que el Hospital debería pagar adicionales a los policías para custodiar la guardia durante la noche, pero en cambio optaron por contratar un sereno.