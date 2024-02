Una provincia argentina empezará a cobrarle a los extranjeros la atención en los hospitales públicos

REDES SOCIALES "No merecemos este trato": La Asociación Argentina de Síndrome de Down exigió que Milei pida disculpas públicas Por medio de un video en redes sociales, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, se dirigió al presidente de la Nación tras viralizarse el "me gusta" de una publicación discriminatoria contra el gobernador de Chubut y le dijo "no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas".