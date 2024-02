El 9 de febrero, a las 21:00 horas, relata que su hijo experimentaba dolor en el tobillo mientras caminaba, por lo que lo llevó al Hospital Materno Infantil debido a que las clínicas no estaban atendiendo en ese momento.

"Aunque algo me decía que no lo llevara, observaba a bebés y niños salir llorando por las inyecciones. Sin embargo, confié y llevé a mi hijo", afirmó.

Explica que un cirujano lo atendió, le administraron una inyección y le indicaron que regresara a casa. Después de dejar a su hijo, se fue a trabajar y al regresar lo encontró con erupciones en la piel, por lo que decidió llevarlo nuevamente al hospital.

Relata que al preguntar sobre el tratamiento dado al niño, ya que estaba brotado, intentaron aplicarle otra inyección y ofrecerle pastillas, a lo que la madre se negó debido a la corta edad de su hijo, quien aún no tomaba pastillas. En cambio, le proporcionaron un jarabe para medicarlo en casa.

Al volver a casa, la salud del niño empeoró y el domingo regresó al hospital con fiebre. "Aunque hablaba con normalidad, sufría internamente".

Afirma que lo hicieron esperar hasta las 15:00 horas del domingo y a las 18:15 horas decidieron ingresarlo. Continuaron administrándole inyecciones sin realizar estudios y nunca informaron a la madre sobre los medicamentos. Durante la madrugada, le aplicaron algo que provocó dificultades respiratorias y la hinchazón del cuello.

"Es impactante cómo todo el área de terapia intensiva estaba tranquila, como si nada sucediera. Lo dejaron abandonado como a un perro", remarcó.

En la madrugada del martes, menciona que le extraían sangre de los pulmones y el médico le informó que, incluso si el niño sobrevivía, quedaría parapléjico. "Destrozaron a mi hijo y yo solo lo llevé por un dolor de tobillo".

"No estoy buscando que me devuelvan a mi hijo, pero quiero justicia. Ya no acepto que evadan responsabilidades porque tengo pruebas de cómo ingresó mi hijo y en qué estado me lo dejaron", finalizó.