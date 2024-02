"No merecemos este trato": La Asociación Argentina de Síndrome de Down exigió que Milei pida disculpas públicas

En medio del fuerte cruce entre el gobernador de Chubut y el presidente de la Nación, llamó la atención un “me gusta” a una publicación discriminatoria contra el gobernador de Chubut, y Milei recibió un fuerte repudio en redes sociales, entre los que se destacó un video de la Asociación de Síndrome de Down de Argentina, quienes le exigieron que se disculpe públicamente.

En un video publicado en las redes sociales, Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, se dirigió al presidente y habló en nombre de la entidad. "Quiero pedirle al presidente que pida disculpas públicamente por lo que él hizo y defender al colectivo discapacidad", afirmó.

“Nos sentimos ofendidos. Las personas con Síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan y que nos hagan mal diciendo esas cosas”, declaró.

Luego de que se difundiera el "me gusta" a esta publicación discriminatoria contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este miércoles que el mandatario "no fue partícipe de semejante aberración".

"Que se haya armado semejante dolor entre personas que respetamos más que nada, porque incluso en lo personal tengo razones para decir eso. Lamentamos todo lo que ocurrió y por supuesto no fue partícipe de semejante aberración", dijo Adorni cuando en la conferencia de prensa le preguntaron por esa publicación, que fue eliminada de la red social X.

Ante la insistente pregunta de un periodista sobre la participación de Milei en ese like al posteo en el que Torres mostraba rasgos de una persona con síndrome de Down, el vocero presidencial continuó defendiendo al mandatario. "Eso entiendo que no ocurrió y nos sentimos tan dolidos, porque me dediqué a analizar un poco la cosa, esa publicación desapareció después".