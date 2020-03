CALETA OLIVIA (ADNSUR) – A través de un llamado anónimo, se advirtió que en el Hotel Granada de la ciudad de Caleta Olivia, se encontraba una mujer de nacionalidad china que había arribado el sábado.

El conserje manifestó que por prevención, pidieron asistencia a centro de salud para un control de rutina a la turista, pero hasta el lunes por la tarde, ningún equipo sanitario del Hospital Zonal se había hecho presente en el hotel ubicado en calle Alsina.

El llamado al teléfono de emergencias 107 avisó que la mujer estaba alojada desde el sábado, y se pedía que profesionales de la salud fueran a verificar si no era portadora de coronavirus o no para continuar con normalidad las tareas del hotel. Solo llegaron al lugar policías del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Primera, pero los tres policías se retiraron ya que no poseían guantes de látex como medida preventiva.

La mujer, de unos 30 años, es una mochilera que venía viajando el país desde el mes de febrero, y ante la presencia cercana de medios de prensa, repetía constantemente: "virus no, virus no" a modo de justificar que no lo padecía, indicó La Vanguardia Noticias.

Tras el nuevo llamado de una mujer, desde el servicio del 107 indicaron que se desconocía totalmente esa situación y que la misma sería evaluada.