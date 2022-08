Un joven trabajó un día como ayudante de cocina en un restaurante de un club de Capital Federal, y quedó registrado por las cámaras de seguridad al día siguiente, cuando según la denuncia robó alrededor de 100.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, en el barrio de Parque Chacabuco de Buenos Aires. De acuerdo a lo que informaron los dueños del lugar, cuando el restaurante se encontraba cerrado, un joven ingresó, atravesó el salón y fue hasta la zona donde se encontraba la caja registradora.

Trágico: una mujer estaba por bañar a su hija de 3 años, recibió una descarga de la ducha eléctrica y murió

Según lo que captó una de las cámaras de seguridad, el sospechoso que llevaba una riñonera del Club Atlético Nueva Chicago y sustrajo un teléfono celular junto con el cargador, luego logró abrir la caja y tomó casi 100 mil pesos en efectivo. Luego huyó de lugar.

El dinero estaría destinado al pago de un proveedor, y al advertir el robo, los propietarios revisaron las cámaras de seguridad identificando al ladrón como Nicolás, un joven que se había presentado a trabajar el viernes pasado como ayudante de cocina.

La hija del propietario comentó a Télam que el joven “trabajó el viernes sin problema” pero que al otro día no se presentó a trabajar, “justificándose de que había tenido problemas con su ex pareja, la cual le hizo una denuncia por no cumplir con una perimetral”.