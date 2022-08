En las últimas horas, se conoció el trágico desenlace que sufrió una mujer de 33 años, quien falleció luego de sufrir una descarga de una ducha eléctrica en el partido bonaerense de Berisso, de la ciudad de La Plata.

La víctima estaba por bañar a su hija de 3 años, quien afortunadamente no sufrió ninguna lesión, según informaron este viernes fuentes policiales de la capital bonaerense.

Sin bien la noticia se conoció este viernes, el hecho ocurrió el jueves a las 14 en una casa ubicada en la calle 10, entre 133 y 134, de ese municipio de la zona sur bonaerense.

Según informaron las fuentes oficiales, la madre de la niña había tomado un baño y estaba por bañar a su hija, cuando recibió una descarga de un artefacto "tipo calefón" con ducha eléctrica , y le causó graves heridas en el cuerpo, mientras que la menor resultó ilesa.

Desde Defensa Civil de Berisso informaron este viernes a Télam que los vecinos del barrio fueron alertados por los gritos de la niña que se encontraba en el lugar cuando ocurrió la descarga, por lo que llamaron al 911. A los pocos minutos, los efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Berisso llegaron al domicilio junto con médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y personal de Defensa Civil.

Los investigadores explicaron que, al llegar, la mujer se encontraba mojada, sin signos vitales y con los cables de "la ducha eléctrica entre sus manos", por lo que entienden que se trató de "una mala y precaria instalación eléctrica, sumado a un descuido por parte de la víctima".

Más allá del arduo trabajo del equipo médico, no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento. En tanto, al realizar el chequeo de la niña notaron que su cuerpo no estaba mojado y que se encontraba con buen estado de salud, por lo que se suponen que la menor todavía no había entrado a la ducha.

En tanto, los efectivos convocaron al personal de la Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes y se trasladó el cuerpo a la morgue para la autopsia.

La causa fue calificada como "averiguación causales de muerte" y quedó a cargo de la UFI N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta.