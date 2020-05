TRELEW - Miguel Angel Loustalet perdió su pierna derecha hace siete años. Pero eso nunca le impidió buscar valerse por sí mismo. El aislamiento social preventivo y obligatorio lo sorprendió cuando comenzaba junto a una amiga con su emprendimiento de venta de sandwiches y, para poder adaptarse a los tiempos de pandemia, comenzó a hacer reparto de los pedidos en su moto.

El joven ,que vive en el barrio Inta, pidió que el Municipio de Trelew le proporcione el carnet para conducir una motocicleta y de esta manera poder realizar su trabajo sin violar ninguna norma, ya que es su única fuente de ingreso, reseña El Chubut.

Justamente la falta de este permiso provocó que el lunes a la noche, mientras estaba trabajando, su moto fuera secuestrada en el marco de un operativo policial.

"Yo necesito la moto para trabajar; soy discapacitado y es mi medio de movilidad. Trabajo en un emprendimiento de venta de sandwiches y hago reparto a domicilio", remarcó el joven en diálogo con El Chubut, indicando que -aunque gestionó la obtención de la licencia, le adelantaron que no iba a obtenerla "porque me falta una pierna".

"Quiero recuperar mi moto. Yo sabía que me podía ocurrir esto por no contar con el carnet, y lamentablemente me secuestraron la moto en la calle Gales, del barrio Inta, el lunes a eso de las 23 horas cuando estaba en el reparto", lamentó.

Fuente: El Chubut