Los profesionales de Ciencias económicas de la Provincia del Chubut, quienes se identifican con nombre y apellido, DNI y número de matrícula profesional, peticionan con reconocido derecho, se postergue a la segunda semana del mes de Agosto de 2022 la fecha de celebración de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA convocada con el fin de tratar y definir respecto del COMBE, la cual insistentemente solicitáramos.

La misma se ha fijado para el 23 de Junio de 2022 a las 8.00 en la ciudad de Rawson, siendo que: En Agosto/2021, 153 profesionales solicitamos al Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas esta convocatoria la cual fue desestimada, negándose a tratar los temas que detallamos más abajo.

Posteriormente, 301 profesionales (de Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel, Lago Puelo y Puerto Madryn), cumplimentando con holgura el requisito exigido por el art. 7 de la Ley 1181, solicitamos al Consejo Directivo, en fecha 29 de Noviembre de 2021, que convocara a Asamblea Extraordinaria en un plazo no mayor a 15 días, y a celebrarse en un plazo no mayor a 30 días contados desde esa fecha a efectos de Tratar y Decidir respecto del ENTE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PREVISIONALES PARA PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT- COMBE (Caja Jubilatoria que incluye Contadores-Odontólogos-Médicos-Bioquímicos-Escribanos) los siguientes temas:

La ministra Mirta Simone es la nueva vicepresidenta del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

1. Afiliación voluntaria de los profesionales matriculados.

2. Desvinculación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Combe.

3. Régimen de Reciprocidad con otros sistemas previsionales.

4. Régimen de devolución de fondos.

Luego ante la dilación en la respuesta a la segunda solicitud en Marzo/2022 se instó al Consejo Directivo a convocarla bajo apercibimiento de solicitarla judicialmente. Seguimos insistiendo, hasta que recién el 7 de mayo de 2022, el Consejo Directivo decidió fijarla en la ciudad de Rawson para el día 23 de Junio de 2022 a las 8.00 hs. en plena época invernal. Motivaron nuestra solicitud de Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: - Oportunamente, no se nos requirió opinión o aceptación a participar en el Combe.

La medida fue inconsulta y coercitiva, tomada por el Consejo Directivo cuando esta trascendente decisión ameritaba consulta a todos los profesionales. - El haber jubilatorio otorgado a los actuales jubilados por este sistema es indigno. Sumado a la falta de cobertura de salud. Por lo cual, el COMBE no cumple con el objetivo previsional para el cual fue creado. A esta fecha desconocemos que algún afiliado con quince años de aportes a esa entidad supere los $ 10.000 de haber jubilatorio.

Inflación: la canasta básica total cerca de los 110.000 pesos en Comodoro

Este es el único ingreso que un jubilado de Combe tendrá por haber aportado a esa Caja por ese periodo, atento la falta de acceso al sistema nacional. - No se vislumbra ninguna posibilidad que dicha situación se modifique en el futuro. - Consideramos que la información brindada no satisface las necesidades de los afiliados. - Consideramos que no se brinda adecuada participación a los afiliados. - La descripción demuestra un gran maltrato personal a los profesionales que no estamos dispuesto a seguir tolerando. - Permanecer en este sistema, es poner en seria crisis las condiciones dignas de vida, actuales y futuras de los profesionales y de sus familias. - ¿Quién se responsabiliza ahora del perjuicio causado a los profesionales por habernos incluidos en este sistema previsional inconsultamente?

Mapuches bloquearon la planta de tratamiento en Esquel: no hay recolección de basura y exigen la presencia de Cabandié

La disposición de la fecha elegida para celebración de la Asamblea Extraordinaria, es totalmente inoportuna y desconsiderada hacia los profesionales que deberemos viajar hacia la ciudad de Rawson desde distantes puntos de la Provincia. Lo cual no hace más que desalentar la participación hacia un tema tan importante en vez de fomentarla.

Asimismo, para quienes ejercen nuestra profesión exclusivamente de manera autónoma, significa perder dos días de trabajo para poder llegar a horario, amén que esa fecha coincide con el vencimiento de las presentaciones anuales de declaraciones de impuestos nacionales. Situaciones que no se deberían desconocer y haber considerado. Por otro lado, muchos de nuestros colegas ejercen su actividad en entidades públicas, lo cual implicaría que no puedan concurrir en el horario de trabajo.

Arcioni dijo que analiza el pedido de Rawson de atrasar el horario de ingreso de la administración pública

En estas condiciones se nos torna muy dificultoso y riesgoso concurrir. Por lo expuesto, solicitamos se acceda al cambió de fecha propuesto, a efectos de facilitar el entendimiento entre todos los colegas de la Provincia, pues de lo contrario solo se obstaculizarán el nacimiento de soluciones alternativas, hará que el problema subsista sin solución definida y en tal caso sin duda seguiremos insistiendo por todos los medios posibles hasta lograr su resolución.