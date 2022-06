La ministra Mirta Simone es la nueva vicepresidenta del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

La ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud del Chubut, Mirta Simone, -luego que fuera postulada por el bloque de provincias patagónicas- fue elegida como nueva Vicepresidenta del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, un ámbito clave para diseñar, coordinar e implementar políticas de infancia, y continuar consolidando institucionalidad en torno a la protección integral.

Al respecto, Mirta Simone, informó que “la Vicepresidencia es elegida por consenso entre todos los Consejeros del área que representan a cada una de las provincias, y en esta oportunidad se tomó la decisión de elegir por unanimidad a Chubut para que esté a cargo de la vicepresidencia del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, lo cual me enorgullece ya que no es solo un reconocimiento personal y al equipo de trabajo que me acompaña, sino que nuestra provincia queda en lo más alto de la consideración de las principales autoridades del país en el área de niñez y adolescencia como ministra/os, secretaria/os de estado y subsecretaria/os. En este sentido tendré la responsabilidad de colaborar en la elaboración, promoción y efectivización de políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias en todo el país”.

Asimismo, la ministra chubutense destacó la importancia de formar parte de este Consejo, porque “venimos trabajando una nueva institucionalidad en materia de niñez y adolescencia, y en el diseño, ejecución de políticas públicas que siempre tengan a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, protagonistas de su tiempo dentro de la sociedad. Asimismo, se han logrado diversos acuerdos de gran relevancia para la consolidación del Sistema de Protección y Promoción Integral de Derechos tanto a nivel nacional, como regional y provincial”.

“Desde nuestra provincia, y también ahora pensando de modo más federal, debemos afianzar la calidad institucional, dando respuestas integrales a problemáticas específicas, a través de un abordaje transversal que ayude además a la construcción de una ciudadanía comprometida, que ejerza y defienda sus derechos. Todas y todos debemos ser garantes de infancias y adolescencias felices y respetadas, promoviendo el cumplimento de los derechos”, finalizó.

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF) fue creado por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 2005 y estableció la puesta en marcha de una nueva institucionalidad nacional en materia de políticas de infancia.

El Plenario General de este Consejo se constituye por el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, quien la presidirá, y por los funcionarios representantes de los órganos de protección de derechos de niñez, adolescencia y familia que designen los Gobernadores de todas las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.