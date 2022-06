Los integrantes de la Comunidad Mapuche Nahuelpan mantienen desde las primeras horas del lunes un bloqueo en el acceso a la planta de residuos de Esquel. La protesta surgió ante la falta de respuestas de autoridades sobre los reiterados reclamos que llevan adelante por la contaminación ambiental en la zona.

Desde la comunidad Nahuelpan, Cecilia, declaró a EQSNotas que pese a los compromisos asumidos por parte de las autoridades de buscar una solución en conjunto, nunca hubo novedades y actualmente "estamos igual o peor" en materia de contaminación.

Y solicitan el "cierre definitivo de la planta" porque aseguran que las autoridades "no son capaces de controlar esto".

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Esquel, Mariela Sánchez Uribe, se presentó en el corte de acceso y diálogo con integrantes de la Comunidad Nahuelpan. "No van a deponer su actitud hasta que no vengan el Ministro de Ambiente de Provincia, Roberto Jure, y el Ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandié", informó tras el encuentro.

Como la prestación del servicio de recolección en la ciudad ya no se puede realizar porque los camiones no pueden ingresar al predio, se tomó la determinación de suspender la recolección de residuos ya que no se va a levantar el corte hasta que el ministro de Nación se reúna con ellos.

Hasta el momento no hay novedades y la ciudad de Esquel se encuentra sin recolección de residuos domiciliarios ni comerciales.