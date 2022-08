Largas filas en Comodoro para conseguir figuritas del Mundial: cuánto llega a costar cada paquete

Este jueves, en el tercer día de venta de figuritas y álbumes del Mundial en Comodoro Rivadavia, los fanáticos siguen eufóricos en busca de sus jugadores favoritos en papel.

Diversos comercios se han puesto en marcha con la venta. "Recién llegaron ayer las figuritas y los álbumes. Aún no se ha movilizado mucho, pero es una campaña que hace Axion, nos sumamos y ya estamos a la venta. El álbum está 750 pesos y 150 pesos cada paquete", señaló el referente de Zona Cero, Rodrigo Salas.

"Empezamos a difundir por redes sociales y esperamos que la gente se sume, y podamos pedir aún más stock. Pedimos 3 mil paquetes de figuritas y similar cantidad de álbumes. Por lo pronto, no sabemos cuándo será el próximo ingreso", agregó en diálogo con ADNSUR.

Locura por el Mundial: se agotaron los álbumes y paquetes de figuritas de Qatar 2022 en Comodoro

Por su parte, el furor en la tarde del miércoles pasó por el Cotillón Rex, donde largas filas se observaron al transitar las veredas de calle San Martín.

"Cerca de las 15 horas llegaron las figuritas y arrancó la venta. Lo publicamos en redes y vino todo el mundo a comprar. En menos de una hora nos quedamos sin álbumes, que están a un precio de 900 pesos, y las figuritas que aún tenemos en stock salen $200", señaló una de las vendedoras.

Y además detalló que "hace una semana nos venían preguntando a través de las redes y también por nuestro número de WhatsApp. Estabamos pendientes a la llegada del reparto y era una gran expectativa por parte de los clientes, que rápidamente hicieron filas en la vereda. El próximo lunes nos dirán cuándo se podrá reponer el stock de álbumes".

Qatar 2022: Cuál es "la trampa" detrás del álbum de figuritas

Mientras tanto, los fanáticos se encuentran buscando donde stockearse de figuritas para completar el ansiado álbum de Qatar 2022. "Estamos recorriendo por todos lados, porque hay una demanda impresionante. Yo tenía el álbum hace dos días, y estuve comprando figuritas en distintos lados. Varían los precios en $150, $160, $180 y hasta $200", expresó el cliente Daniel Albarracin.

En ese sentido, hay personas que han llegado a comprar hasta 80 paquetes en escaparates de la ciudad. Sin embargo, en el Cotillón Rex venden un máximo de 20 paquetes por persona. "La figurita más esperada es la de Messi, aunque aún no me tocó. Ojalá se arme una juntada para cambiar repetidas y no tengamos que gastar tanta plata en sobres", cerró el coleccionista local.