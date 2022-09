Lali Espósito está en los ojos de todos y luego de su gira con el Disciplina Tour, volvió a llamar la atención.

Tras los virales que protagonizó con bailarines o figuras invitadas que fueron besados por ella, la jurado de La Voz Argentina reveló su lado más íntimo.

"Me di cuenta de que yo me mentía un montón, yo no aceptaba un montón de cosas que quería, que me gustaban", comenzó diciendo la cantante en una nota con Nico Occhiato.

Rápidamente, el conductor de "Nadie dice Nada" quiso saber a qué se estaba refiriendo con ello y la cantante respondió: "Que me gustaban las minas o, por ejemplo, que yo tenía una dualidad, como que siempre separaba 'sí, me gusta una chica, pero yo me pongo de novia con un chabón'".

Sin dar demasiados nombres o precisiones sobre sus romances, la cantante habló sin filtros sobre las relaciones que tiene con hombres y mujeres y negó los rumores de amor con Wos, el gran ganador de los premios Gardel. “Nos reímos mucho con todo lo que se dijo, es todo mentira”, culminó.