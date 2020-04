CORCOVADO (ADNSUR) – A través de redes sociales, una médica de un hospital de un pueblo de Chubut publicó una carta, donde contó la crítica situación que viven los profesionales de la salud ante la falta de pago de salarios y de recurso humano.

Úrsula Urdaneta es médica generalista, trabajadora estatal en Chubut, y aseguró a través de su publicación de Facebook, que quiere que se conozca a nivel nacional la situación que se atraviesa en el Hospital de Corcovado donde trabaja, y que es similar a la de la mayoría de los hospitales de la provincia.

“Quiero que se note que hoy estoy hecha percha con la gripe que tengo, llevo más de dos semanas con una faringoamigdalitis a lo que se me sumo una sinusitis. Pero como no me puedo quedar en casa, no tenemos más personal médico que mi persona y mi compañero, dos médicos en el pueblo”, explicó.

Asimismo, aseguró que “voy a laburar todos los días y sin sueldo. Cumplo con mis guardias. Contando que el mes de abril tengo 15 guardias, si 15 guardias yo y 15 guardias mi compañero de trabajo, y ya llevamos dos meses sin cobrar en Chubut”, lamentó.

Úrsula además lamentó que la crítica situación que vive la provincia en materia financiera, y que repercute fuertemente en el sector de la salud, no tenga repercusión a nivel nacional. “Nadie dice nada, nosotros seguimos allí firmes, y Arcioni se caga encima de todos los trabajadores estatales. Queremos que ya esto sea un grito, que el gobierno nacional se entere de la situación de los trabajadores estatales y los jubilados”, escribió.

Por último, le pidió al presidente Alberto Fernández la intervención en la provincia: “Queremos justicia, queremos nuestros sueldos”, manifestó.