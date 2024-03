La competencia de los "Uber" y el aumento de la nafta: ¿Cuánto sale el transporte escolar por mes en Comodoro?

La vuelta a clases se ha vuelto un gran desafío a la hora de organizar el presupuesto de las familias. Los costos de los útiles escolares, la indumentaria y las cuotas quienes deben pagar las escuelas privadas, han experimentado aumentos considerables. En algunos casos, la cuota de un establecimiento privado puede llegar hasta los $270.000 mensuales en Comodoro Rivadavia.

Pero si a esto se le suma el gasto en transporte escolar, necesario para aquellos que enfrentan distancias largas o compromisos laborales que les impiden llevar personalmente a sus hijos a la escuela, el presupuesto asciende mucho más aún.

Elizabeth Ingram, de Transporte Norte Bus, indicó a ADNSUR que los valores sufrieron actualizaciones a partir de la situación económica actual, donde los costos de las habilitaciones, seguros, el mantenimiento de las unidades, contratación de choferes y valor de los combustibles, se han ido por las nubes.

Impactante choque entre tres camiones sobre la Ruta 3: dos conductores fueron trasladados al Hospital

“Hoy habilitar un vehículo ante municipio sale $70.000 y cambiar una cubierta de una de las unidades $370.000", mencionó sobre algunos de los valores que se manejan.

Sobre los precios que manejan a marzo de este año, la transportista indicó: “calcula que más o menos un valor estimativo está en $60.000” en caso de distancias cortas. Pero para distancias más largas, por ejemplo, entre la zona norte y el centro “puede llegar a estar $90.000” mensualmente ida y vuelta.

“En caso de que sea nada más que medio viaje, el transporte escolar cobra un 80% ese viaje. Que por ahí se lo tenés que explicar al papá. Porque nosotros ese asiento a la mañana va libre y al mediodía se ocupa. Por ejemplo, si estás cobrando $60.000, un 80% son $48000", explicó.

"Soy novia de petroca y...": el insólito viral de una influencer patagónica que es furor en las redes

UBER ESCOLARES

Sumado al impacto en el valor de los costos del traslado, la transportista reconoció que se observa una baja en el uso del transporte escolar ya que hay quienes optan por los “uber escolares”.

“Realmente se ve la baja de niños que hay y también tenemos mucha competencia con el tema de los Uber"

Y al respecto, reconoció que "el Uber es quizás más económico, pero es un vehículo que queda a criterio del padre. Es un vehículo que no está habilitado, que no hay nadie que lo controle”.

En este marco, aclaró que “nosotros tenemos una desinfección bimestral, donde tanto el chofer como el celador requieren una documentación, un carné profesional, un psicofísico, o sea muchas cosas y hay muchos gastos”.

Miércoles con corte de agua en zona sur y centro de Comodoro

“Yo no mandaría a mi hijo en un vehículo particular, con una persona que no tiene un carné profesional, que tiene seguro seguramente contra terceros. Nosotros tenemos seguro contra personas transportadas, un seguro hoy por hoy te sale 25 mil pesos por mes, o sea los costos son elevados”, concluyó.