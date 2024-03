“En Comodoro Rivadavia, el aumento de las cuotas se ha dado de manera muy significativa, según el nivel -precisó Mónica Balmaceda, secretaria adjunta del SADOP. Los valores cambian según el nivel Inicial, Primario o Secundario, pero pueden ir de un promedio de 120.000 pesos a hasta 200.000 ó 260.000, en algunos casos”, detalló.

Un relevamiento realizado por ADNSUR en establecimientos privados encontró valores que varían en torno a esos extremos. Entre 230.000 y 260.000 pesos, para nivel Primario y Secundario, respectivamente, en el extremo más alto, pero con diferencias tan marcadas en otros con menor carga horaria: 170.000 y 190.000, en un establecimiento ó 110.000 pesos, en un jardín privado.

Según explicó Balmaceda, en diálogo con Actualidad 2.0, las subas de cuotas entre marzo y diciembre oscilan entre 50 y 70%. “Tenemos esta situación compleja, todavía no se ha notado mucho el impacto, como en otras provincias que han tenido que decidir si mandan a sus hijos a las escuelas privadas o los migran a las escuelas públicas -dijo la dirigente gremial-. No se ha notado mucho todavía, pero creo que esto puede llegar a impactar dentro de un mes o dos, según como vaya la situación económica del país y de la provincia”.

Nueva suba: cuánto sale el litro de nafta desde este viernes en Comodoro

Balmaceda refirió que la situación en Comodoro, donde hay muchas familias que dependen de la actividad petrolera, es diferente al resto de las ciudades de la provincia, “donde sí hemos visto una merma en cuanto a la matrícula en escuelas de gestión privada”.

“LAS ESCUELAS SUBEVENCIONADAS SON LAS QUE MÁS INCUMPLEN CON LOS SALARIOS”

La dirigente añadió que en escuelas de origen religioso también se produjeron incrementos de entre el 40 y 50%, “a pesar de recibir subvenciones y es donde tenemos algunos problemas, porque las patronales no pagan en tiempo y forma los salarios de los docentes, a pesar de recibir las subvenciones”.

Le hackearon la cuenta bancaria a una vecina de Comodoro y le robaron cerca de $400.000

También advirtió otro problema, vinculado a jardines maternales, de los que “en Comodoro hay muchos pero el problema es que no están reconocidos y ahí las cuotas van variando. Estas instituciones no están reconocidas, no tienen seguros y hacen trabajar en las docentes (porque la mayoría son mujeres) con salarios muy bajos. Nosotros estamos trabajando ahora con el Ministerio de educación, para ver la forma de que de que traten de ayudar a estas instituciones con algún cargo subvencionado y para que estas instituciones, que cuidan a pequeños que van desde los 40 días hasta los 4 años, vayan colocándose en regla”.

En cuanto a la situación salarial de los docentes privados en general, Balmaceda aseguró que “tenemos distintas situaciones; las escuelas que están, que son auto gestivas, porque no reciben ninguna ayuda del Estado, pagan lo mínimo y hay muy pocas instituciones que pagan un poco más a su docentes, es decir que están pagando lo que fija el estado provincial en la paritarias, de las cuales participamos”.

Volar desde Comodoro puede salir hasta más de $500 mil: ¿Cuál es la diferencia de precio con los pasajes de colectivo?

En ese marco, explicó que en algunas se logró incorporar el incremento del 20% acordado a nivel provincial. “Lo que también se ha logrado desde el sindicato es que el gobierno se haga cargo del pago del FONID (Fondo de Incentivo Docente) que va a ser provincial, pero solo las escuelas que reciben subvención. Las autogestivas van a tener que buscar, de alguna forma, pagar esto, porque está en dentro de la del recibo de haberes. Así que es una situación compleja, porque el salario de docentes aumenta menos que el valor de las cuotas”.

Balmaceda insistió en que la situación se agudiza en escuelas subvencionadas, que “a pesar de que reciben la ayuda, cobran cuotas y son las que más adeudan a sus docentes los aumentos acordados. Por ejemplo -señaló-, el Colegio María Auxiliadora, en Comodoro y Trelew, que deben los aumentos desde el mes de diciembre”.

Volcó un camión con hacienda en la Ruta 3 a kilómetros de Comodoro: murieron 11 vacas y se escaparon casi 40

“EL SALARIO ESTÁ POR DEBAJO DE LA CANASTA FAMILIAR”

Por otra parte, recordó que el valor del FONID para un docente con cargo base, de 20 horas, puede alcanzar apenas los 60.000 pesos por dos cargos. En igual sentido, refirió que un sueldo promedio en el sector de la docencia privada, incluso con 20 años de antigüedad, es de alrededor de 300.000 pesos, pero un recién ingresado se reduce a 230.000 ó 250.000 pesos por cargo.

“Estamos muy por debajo de la canasta familiar básica -planteó-. Por eso, para cobrar un poco más, sí o sí hay que tener doble jornada, pero tampoco llega a cubrir la canasta”.

Alerta en Comodoro: se espera temporal de viento para el fin de semana

Finalmente indicó que el miércoles 6 de marzo participarán de la paritaria técnica, para seguir discutiendo el tema salarial, “porque si queremos solucionar el problema de fondo que hay en la provincia de Chubut, tendremos que solucionar esto. Que se pague como corresponde y así vamos a evitar muchas situaciones”.