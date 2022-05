Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Alejandro Rosales resolvió la elevación a juicio oral y público de una causa penal contra un sujeto de treinta y ocho años acusado como presunto autor del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de dieciocho años.

Los protocolos para el tratamiento informativo de los casos de abuso sexual sugieren preservar la identidad de la víctima y el imputado, a los fines de un desarrollo ordenado del proceso judicial

En la ocasión, Castagno desarrolló los hechos que figuran en la pieza de acusación pública contra el imputado. En este sentido, indicó que los delitos ocurrieron entre los años 2014 y 2019, en esta localidad. Luego, describió los medios de prueba testimoniales y documentales que se presentarán en las audiencias de debate

Con respecto a la calificación legal provisoria, la investigadora, afirmó que se debe juzgar al acusado en orden a los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el encargado de la guarda, y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de dieciocho años, en calidad de autor y en la modalidad de delito continuado.

A su turno, el defensor público Gustavo Oyarzun, sostuvo que la acusación presentada por la fiscalía contiene severas falencias. En este marco, formuló oposiciones técnicas a la pieza acusatoria, indicando que en la misma no reúne la calidad que la legislación prescribe que debe tener un hecho para ser acusado. A ello, agregó que no existe precisión ni claridad, respecto a cómo ocurrieron los hechos.

En este análisis, consideró que la fundamentación presentada por el acusador público, no contiene las circunstancias que lo llevaron a acusar.

Por último, mencionó los testimonios que el Ministerio Público de la Defensa pretende presentar ante el tribunal de juicio.

Luego de escuchar las peticiones de las partes, Rosales resolvió dictar el auto de apertura a juicio oral y público contra el acusado, en orden los hechos presentados y la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Asimismo, hizo lugar a las evidencias testimoniales y documentales presentadas por la parte acusadora.

Finalmente, el magistrado dio intervención a los fines de que conforme el tribunal colegiado que intervendrá en el juicio oral y público.

El acto judicial estuvo presidido por el juez Alejandro Rosales. El Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscala Laura Castagno. El acusado, en tanto, recibió el asesoramiento técnico del abogado del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun. Asimismo, la madre de la víctima participó mediante conexión telemática desde Buenos Aires. También asistió la abogada Gabriela Francisco en representación de la Asesoría de Menores

ABUSO SEXUAL INFANTIL. CÓMO ROMPER EL SILENCIO

La gran mayoría de las situaciones de abuso sexual a niños y niñas, son perpetradas por personas del núcleo o entorno familiar, y se caracterizan por el silencio. Hay varios factores que contribuyen a que ese silencio se perpetúe, entre ellos las sensaciones ambivalentes del niño entrampado en la relación vincular.

Normalmente es amedrentado por el abusador mediante amenazas explícitas o no, respecto de las supuestas consecuencias negativas que tendría para él o para sus seres más queridos (su mamá, sus hermanos), hablar del abuso.

Cuando estos hechos son reiterados, el niño tiende a sentirse culpable e indefenso por no saber salir de la situación.

También contribuye al silencio la persistencia de mitos en torno al abuso sexual. Es falso que los abusos sexuales solo los sufren las niñas, o que actualmente se dan más casos de abuso sexual (AS) que, en el pasado, que las personas que cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos, que los AS solo ocurren en determinados sectores sociales. Es falso que los niños y niñas en estos casos no dicen la verdad, o que estos son los responsables del AS; tampoco lo es que los niños y niñas pueden evitar por sí solos el abuso sexual.

En este mismo sentido se consideran falsas creencias que cualquier persona puede detectar una situación de abuso si esta se produce en su entorno familiar, o que siempre que se detecta una situación de abuso en una familia esta es denunciada.

Más aún resulta falso que los abusadores sexuales casi siempre son desconocidos, e incluso que los efectos de un abuso casi siempre son muy graves. Tampoco es real que los AS siempre estén acompañados de violencia física, ni que sean situaciones poco frecuentes.

CÓMO DETECTAR UNA SITUACIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

No siempre es simple detectar una situación de abuso sexual, pero sí las personas cercanas al niño pueden observar indicadores de alerta que comunicar inmediatamente a los especialistas para que estos evalúen la situación:

Cambios bruscos de conducta; miedo a estar solo, a los varones o a un determinado miembro de la familia; rechazo a la madre o al padre de forma repentina; tendencia al secretismo; llanto frecuente inmotivado, tristeza; resistencia a desnudarse o bañarse; pérdida del control de esfínteres; son algunos de los indicadores que justifican una consulta.

Qué hacer

Romper el secreto. Al tomar conocimiento de una situación de abuso es importante resguardar la seguridad físico-psíquica de la víctima. El modo de hacerlo es aportando inmediatamente esa información a la justicia, para que se activen los protocolos de abordaje.

El Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D) cuenta con profesionales especializados en la temática que acompañarán en el proceso al niño o niña y los adultos de referencia. En Sarmiento funciona en la oficina anexa del Ministerio Público Fiscal ubicada en la calle 28 de julio n° 430. También mediante vía telefónica (0297 4898327) o por correo electrónico (savdsarmiento@juschubut.gov.ar)