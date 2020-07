RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Eduardo Watson es el joven de 22 años que fue noticia este viernes por pasear por el centro de Río Gallegos sin remera en plena nevada y con temperaturas bajo cero cuando iba a su trabajo. La Policía lo frenó y le recomendó que se pusiera la campera.

La nieve que cayó en la madrugada del viernes sorprendió a los vecinos de Río Gallegos y muchos tuvieron que abrigarse más de lo común por las bajas temperaturas que se vienen registrando en la capital santacruceña, convirtiéndola en una de las más frías del país.

Este viernes, un joven llevó las cosas al extremo: estuvo caminando por el centro, con el torso desnudo, cuando la temperatura era cercana a los dos grados bajo cero, cerca del mediodía, lo que rápidamente llamó la atención de los vecinos y la imagen se volvió viral en redes sociales.

Una foto, tomada en la esquina de la avenida Kirchner y Piedra Buena y pese a que algunos lo tomaron como algo pintoresco, otros usuarios lo calificaron como irresponsable.

En medio de la pandemia por el coronavirus, el joven circulaba con barbijo y guantes y la campera en su mano, mientras se dirigía a su trabajo. En la intersección de Kirchner y España cuando dos policías lo cruzaron y le dijeron que se abrigara, no por exhibicionismo, sino porque “no se puede andar así”.

Aunque el chico se puso su campera y entró a trabajar, la foto continuó dando vueltas en Internet y todos querían saber quién era el joven de cara tapada que desafió las bajas temperaturas en Río Gallegos.

Se trata de Eduardo Watson, un chico de 22 años también conocido como “Fiku”, con cierto renombre en las redes sociales. Es youtuber, instagrammer y streamer. En su cuenta principal de YouTube, en la que atiende diversos temas, entre videoreacciones a animes y reflexiones de su vida, Eduardo tiene 300 mil suscriptores.

En diálogo con La Opinión Austral, “Fiku” explicó por qué estaba semidesnudo con temperaturas bajísimas: “Soy practicante del método Win Hof, consiste en acostumbrar al cuerpo al frío y, a partir de allí, obtienes beneficios como mejor circulación sanguínea, mayor longevidad y en la respiración”, aseguró el joven que, pese a que es nacido y criado en Río Gallegos, habla en español neutro porque se encuentra estudiando locución.

“Era friolento, pero con el método Win Hof ya no me enfermo”, aseguró. “Hace siete meses que practico el método y a través de mis redes sociales siempre muestro mis avances en la materia”, dijo “Fiku”, quien se mostró un poco extrañado por lo que le pasó en la jornada de este viernes porque ya lo ha hecho en el pasado.

“En verano yo veo mucha gente en cuero, ¿por qué no puedo hacer lo mismo en invierno?”, se preguntó.

Sobre el encuentro con la Policía, Eduardo dijo que los efectivos no fueron muy amables: “Muy mala onda; ellos vinieron en plan de preguntarme por qué andaba sin remera y yo les expliqué rápidamente que estaba entrenando”, expresó. “Yo no estaba haciendo exhibicionismo, por eso les pregunté en qué artículo reza lo que él me decía (por el policía). Hay una falta de profesionalismo por parte de la Policía, si ellos me decían cuál era la ley, yo me ponía la campera y me iba”, dijo “Fiku”.

Por cuestiones de seguridad, el youtuber no quiso dar a conocer el lugar donde trabaja pero dijo que cuando fue interceptado por la Policía estaba “a media cuadra" del lugar. "Me tuve que poner la campera porque si no no me soltaban”, aseguró el influencer, quien tiene pensado seguir en YouTube, pero “también me encantaría ser modelo o trabajar en una radio, ¿por qué no, si estudio eso? También egresé en Modelaje 3D”, cerró.