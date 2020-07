CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Sabrina Monteverde es una joven de 22 años que necesita una medicación para tratar su enfermedad (fibrosis quística), que es hereditaria y no tiene cura, antes de que su cuerpo se deteriore. En un video que se hizo viral en las últimas horas, pide por la difusión de su caso para que la Justicia falle a su favor y su obra social le cubra el tratamiento.

La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso que se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas. Se trata de una enfermedad que actualmente no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que pueden mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes que la padecen.

Sabrina es de Córdoba capital y fue diagnosticada con fibrosis quística al poco tiempo de nacer. Este miércoles por la noche, la joven publicó en su cuenta de Instagram un video para pedir ayuda en su delicada situación. “Estoy en un estado crítico”, dice Sabrina con lágrimas en los ojos en medio de un estado febril. “Por eso es mi malestar y mi enojo porque al día de la fecha hay un fármaco que produce el freno del deterioro y nos garantiza calidad de vida. Un fármaco por el cual estoy peleando judicialmente desde hace un par de meses, pero lamentablemente está todo muy frenado”.

La medicación que Sabrina necesita se llama Trikafta y lo que ella reclama en la Justicia es que su obra social, Apross, cubra el tratamiento, según informó Infobae.

“Con este video lo único que les pido es un poco de solidaridad. Creo que lo más importante para todo ser humano no tiene valor económico, es la vida. Y acá estoy, peleando por la mía”, dice Sabrina en el video. “Estoy muy cansada. Esta es una patología que afecta a todos los órganos. Imagínense tener que estar todo el día trabajando por todos tus órganos para mantenerlos lo más sanos posibles, y más allá de hacer el esfuerzo que no puedas detener el deterioro. En estos 22 años lo he hecho sin chistar y estoy muy feliz con mi vida pero estoy cansada de pelear y que no se me escuche. Necesito que la Justicia y ustedes me escuchen y me ayuden”.

“Estoy muy desesperanzada porque es como saber que hay algo que de verdad podría mejorar tu vida, y saber que no lo podés tener. Imagínense todo lo que causa en mí. He sido paciente. He sido paciente con todos. Con los médicos, con la Justicia, con los abogados. Porque entiendo que hay tiempos. Pero la fibrosis quística no entiende de tiempos”, se lamentó la joven y añadió: “Hoy en día mi cuerpo ya no entiende de tiempos y ya no me está escuchando que tenemos que esperar”.

Sabrina tiene, además de su cuenta personal en Instagram, una cuenta paralela donde muestra distintos aspectos de su vida con la enfermedad y cuenta sobre todo el tiempo que dedica a su tratamiento para estar y sentirse mejor,sus recetas y ejercicios.

En un posteo reciente contó sobre su esfuerzo para estudiar un terciario luego de terminar el colegio y obtener un título como Técnica Superior en Diseño de Multimedios.

“Estoy desesperada, de verdad. Nunca hice esto; nunca creí que iba a tener que llegar a esto, pero estoy muy desesperada. Es un derecho y hoy quiero pelear por eso. Necesito que la voz, que sólo están escuchando mis paredes, sea escuchada en todos lugares posibles. Porque de verdad lo necesito”, resumió.