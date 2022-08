Este jueves, por medio de un comunicado oficial, el Banco Central de la República Argentina volvió a exigIr que las entidades bancarias ofrezcan los plazos fijos ajustados por inflación por medio de todos los canalas de atención habilitados. No sólo de manera presencial sino también electrónica.

Esta medida se realizó a fin de que los usuarios puedan constituir los plazos fijos en UVA a traves del homebanking, banca teléfonica y apps para celulares.

Si bien para los bancos ya era obligatorio poner a disposición por todas las vías los plazos fijos “UVA+1%”, como se conoce comunmente a los depósitos a 90 días, ajustados por inflación más una tasa mínima del 1% anual y que pueden cancelarse en forma anticipada a partir del día 30. Sin embargo, se sabía que en los últimos dos meses muchos bancos empezaron a “esconder” dentro de sus canales electrónicos a los plazos fijos UVA, otros directamente los retiraron de su homebanking y algunos exigían hacerlos únicamente en las sucursales, algo anacrónico ante el avance de los canales digitales.

Frente a esta situación, este jueves se dispuso que “las entidades financieras deberán ofrecer la contratación directa de esas inversiones, independientemente del plazo de captación, por todos los medios”. Para no excluir ninguna vía de atención, la normativa del BCRA establece que los UVA+1% deben ser ofrecidos a través de “todos los medios disponibles con que cuente la entidad, tanto presenciales como electrónicos, incluyendo las colocaciones a plazo web”. No se trata solo de informar que existen; deben permitir hacer el depósito.

Los bancos cuentan con un plazo determinado para cumplir con esa oferta, el BCRA también dispuso que los plazos fijos UVA+1% para personas físicas tendrán un monto máximo de 10 millones de pesos. Con ese tope, los depósitos en UVA se igualan a los plazos fijos tradicionales. Los $10 millones también son el máximo a depositar por parte de personas físicas para recibir la tasa regulada del 69,5%; quienes depositen montos superiores, aún siendo individuos, recibirán una tasa menor, del 61%.

También decidió un incentivo para alargar el plazo de los depósitos. Quienes quieran hacer un plazo fijo UVA+1% por más de 10 millones de pesos deberán hacerlo por un plazo mínimo de 120 días y no de 90. A la vez, si el depósito es de 180 días pagará dos puntos extra de tasa en caso de precancelación, siempre que ésta se haga después del día 120.

¿Por qué los bancos no quieren hacer plazos fijos UVA?

Siendo el refugio en pesos más seguro contra la inflación, con los crecientes índices inflacionarios registrados a partir del 6,7% de marzo el público comenzó a demandarlos. A eso se suma que el plazo fijo tradicional paga una tasa que pierde frente a la inflación. Pese a la última suba que fijó el BCRA, hoy un plazo fijo convencional ofrece una tasa del 5,7% en 30 días. Nadie espera que la inflación de agosto se ubique por debajo de ese índice.

Así, el stock de plazos fijos UVA creció un 145% en términos nominales en lo que va del año, ronda los $400.000 millones y creció más de $42.000 solamente durante julio. En total, los plazos fijos ajustados por la inflación representan más de un 7% del total de los depósitos bancarios del sector privado. Los argentinos, habituados a convivir con la inflación, han apostado en otras épocas a estos depósitos indexados. En 2006 los depósitos ajustados por CER llegaron a representar un 18% del total. Con la manipulación de las cifras del Indec, como era esperable, los ahorristas fueron retirando ese dinero de los bancos.

De este modo, para los bancos los plazos fijos en UVA no son un buen negocio. Deben pagarle a sus clientes más que con los depósitos tradicionales y, lo que es más grave, no tienen donde colocarlos. Prácticamente no hay líneas crediticias ajustadas en UVA o tienen un alcance muy limitado en un contexto de bajísima oferta de créditos de todo tipo, tanto para personas como para empresas. Si no tienen a quién prestarle en UVA + 5 o 6%, ¿para que quieren recibir un depósito UVA + 1%?

Otra herramienta contemplada en la normativa del Central es la caja de ahorro en UVA. Permite depositar dinero en ella y recibir el ajuste por inflación en forma diaria, con el único agregado de que durante los primeros 90 días los fondos no pueden ser retirados. A partir del día 91, el dinero está disponible y sigue ajustando cada día por inflación. Solamente los bancos públicos, Nación y Provincia de Buenos Aires, pusieron este producto en marcha aunque recientemente dejaron de abrir nuevas cuentas de este tipo, aún cuando las mantuvieron para quienes ya las tenían.