El área de Veterinaria de Comodoro indicó que se tatuará la oreja de los perros y gatos castrados para identificarlos

El titular de la Dirección de Veterinaria del Municipio de Comodoro Rivadavia, Juan Roa, indicó a ADNSUR que a partir de la semana que viene se va a implementar un sistema de tatuaje en la oreja que "es inerte, que no produce ningún tipo de infección ni dolor" y que sirve para identificar al animal como "castrado".

"Se realizan los tatuajes en el momento que está dormido el animal, y todos los animales que se van a ir a castrar se van a ir con la letra 'C' en la oreja, de 'castrado'... A partir de ese momento van a tener la identificación y los van a tener registrados en un padrón, que es fundamental para tener el control animal en la ciudad".

"De esta manera se puede evitar el abrir dos veces a un animal si no se lo identifica si está castrado", valoró.

Un hombre dejó a su caniche en la veterinaria para que le den un baño y lo abandonó

Señaló que fue "una sugerencia desde la red de protección animal; es una técnica que se viene haciendo en distintas ciudades del mundo y se va a realizar en Comodoro Rivadavia para mejorar el servicio"

"Está la pinza tatuadora en el servicio, se realizó el pedido de la tinta especial y se calcula que en el transcurso de 10 días se podrá comenzar con este servicio de identificación de castraciones"

Comodoro tiene la primera plataforma online del país para adoptar perros

Castraciones gratuitas en el barrio 30 de octubre

Indicó que se apunta a otorgar 150 turnos por día, de lunes a viernes, aunque en la realidad son muchos menos los que se solicitan. Lamentó que "de los 150 turnos están diariamente sobrando los turnos, como máximo se hacen 85 - 90 castraciones por día"

Roa mencionó que se puede sacar turno online desde este enlace o presentarse en el trailer de esterilización sin turno de forma en espontánea.



"Lo más importante es que debe tener 12 horas de ayuno el perro o gato... es una condición importante porque puede haber riesgo en la cirugía", enfatizó.

Adelantó que "para las próximas semanas se va a incorporar sábados y domingos los servicios de castración con el equipo veterinario de la Municipalidad"

Maltrato animal: buscan a un hombre que le pegó a un perro en el interior de un edificio

También próximamente se va a habilitar un móvil de castración que no es un servicio de perrera, sino un móvil en la calle para ir a buscar aquellos animales que no pueden ir al servicio de castración. "La responsabilidad es del humano y desde el Estado se va a ir a buscar a esos animales que no pueden ser castrados hacer la intervención quirúrgica y devolverlos al lugar de origen", explicó

Mencionó que "el equipo que actualmente está trabajando es de excelentes cirujanos, son 6 veterinarios cirujanos que hacen por animal entre 10 y 15 minutos. Los ayudantes por veterinarios son actualmente 18 personas en el equipo trabajando con una calidad de cirugía muy buena", valoró.

Las castraciones se realizan con la condición de las 12 horas de ayuno, el animal está dormido una o dos horas a más tardar y luego se puede retirar su hogar. Los puntos "se caen" solos o si se llega a surgir con laguna en complicación pueden volver a los 15 días y se retiran los puntos.

Final feliz: "Fito", el perro rescatado con desnutrición en Comodoro, ya tiene una nueva familia

Actualmente se realizan las castraciones en el barrio 30 Octubre y la próxima semana va a estar funcionando en el barrio Abel Amaya. "La intención es armar el cronograma a 60 días para que ya todos puedan tener previsto los restos de los destinos para organizarse"

Se recuerda que para castrar un animal puede hacerlo a partir de los 6 meses tantos machos o hembras, perros o gatos, hasta los 7 años. Mas llá de esa edad se pueden castrar pero con la condición qué su propietario sepa que puede haber alguna complicación, algún riesgo quirúrgico.

El horario que funciona el tráiler es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana el primer turno. Y el último turno a las 12 del mediodía. Se calcula que en 10 días aproximadamente se empiezan a incorporar los fines de semana sábados y domingos, con horario a confirmar

Catorce buques operan en el puerto de Comodoro con una intensa pesca de merluza

Se estima que en la ciudad de Comodoro hay unos 150 mil animales, entre perros y gatos, en hogares y en la calle.

El objetivo es castrar 150 animales por día así en un año se pueden hacer 36000 castraciones. En el año 2021 llegaron casi a las 10.000 castraciones, muy por debajo de la meta, y apuntan a que este año se puede aumentar esa cantidad.

"Algunos estudios de la Organización Panamericana de la salud dicen que hay que castrar el 20% de la población que existe cada ciudad, por lo que en 4 años se podría llegar a ese objetivo y podríamos ver los resultados con ese nivel de cirugía con 150 por día", explica Roa y agrega que así en 4 ó 5 años se podría tener una población realmente controlada."