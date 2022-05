Un perro caniche, llamado Rulo, quedó involucrado en medio de una pelea de una pareja y fue víctima de abandono. Un hombre, quien sería su dueño, fue a la veterinaria con el fin que su mascota recibiera un corte de pelo, pero finalmente no fue así.

Según indicaron los empleados, le solicitaron los datos al sujeto, como su número de teléfono, usuario de Instagram y algunas características del perro.

Luego de atender al can, llamaron al dueño pero no pudieron contactarse por ninguna vía. Al finalizar el horario de atención, como no vinieron a buscar al perro, una de las peluqueras tuvo que llevarse a 'Rulo' a su casa. A partir de eso, comenzaron a difundir fotos del perro en las redes sociales y pegaron carteles en la puerta de la veterinaria.

Al día siguiente, una mujer se acercó y rescató a su mascota. Al parecer “Rulo” quedó en medio de una discusión entre una pareja. La dueña del local contó que la persona que lo abandonó no quería entregarle la mascota a su pareja, como si fuera una “división de bienes”, indicó TeleNueve.

“Ellos se habían separado hace poco y él no le quería dar el perro y se ve que dijo ‘acá va a tener comida y va a estar limpio’ y lo dejó”, explicó la empleada del centro canino sobre el potencial pensamiento del sujeto que abandonó al perrito.

Para verificar que la mujer era la verdadera dueña del perro, llevó unas fotografías y algunas pertenencias del animal. Una de las cosas más importantes es que Rulo la reconoció enseguida y su actitud cambió repentinamente de forma positiva.

En este momento ya se encuentra con su dueña en su nuevo hogar.