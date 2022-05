Comodoro tiene la primera plataforma online del país para adoptar perros

“Hablando con Tienda Nube, se les ocurrió ayudarnos con esto que es una tienda digital de adopciones. Desde lo simbólico nos parece muy importante el cambio que implica el botón comprar por el adoptar, es un cambio que define la tendencia actual en materia de relación entre humanos y animales. Los animales no son cosas, no deben estar en el comercio"

“Esta tienda virtual, tiene la opción de generarse desde cualquier refugio, estamos abriendo un camino para que cualquiera pueda abrir esta opción. Es una herramienta muy útil para que muchos refugios puedan poner o mostrar a los animales que tienen ellos. Nuestras esperanza esta puesta en ese camino”

“Nosotros tenemos una población que oscila entre los 350 y los 400 perros, en esta semana recibimos más de 120 pedidos de adopción, es impresionante lo que se movió, siempre tenemos uno o dos pedidos de adopción por día. Al mismo tiempo eso nos permite seguir rescatando, por un lado adoptar para seguir rescatando y la adopción tiene ese plus, que es salvar una vida que es el que sale de la calle y que esta sufriendo, en remplazo de un nuevo hogar”

¿CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA?

“La plataforma es www.adoptauncamperito.com.ar, es como cualquier tienda virtual, están clasificados los camperitos por ciclo de vida -es decir la edad-, subimos ya 100 perros y de a poco se subirán más. Mostramos fotos para que los perros se puedan mostrar en su belleza y esplendor. De ahí en adelante hacés click en adóptame e inicia el proceso de adopción, y ya estas en contacto con el equipo de adopciones".

"Nosotros no creemos que la adopción sea algo impulsivo, si que sea meditado y consciente de la responsabilidad que implica, que estamos incorporando un ser a la familia, no una cosa”

“Nuestra responsabilidad con los adoptantes es ver si ese perro va con esa familia. A veces pensamos en los perros y creemos que son todos iguales, pero no es así. Cada uno tiene una personalidad, algunos son más alegres, otros más lanzados, otros más perezosos. Hay algunos que se llevan mejor con chicos, otros no, algunos no aceptan hombres por la vida que tuvieron y así. Todo ese conocimiento y acompañamiento que hacemos desde el refugio, nos permitió hacer más de miles de adopciones con poco margen de regreso de los animales”.

“La verdad que no tendría sentido mentir o forzar una adopción porque las cosas caen por su propio peso. Que es necesario para el cuidado y la responsabilidad para la vida de los camperitos. Es muy positivo porque se pueden mostrar muchos perros, que no lo podríamos hacer de forma física”

“Esto fue un trabajo muy fuerte y es un trabajo que tiene que continuar, es lo que exige una tienda de este tipo. A veces se hace difícil, los refugios no tienen personas que se dedican a la fotos y detalles, no los tenemos disponibles, pero es un trabajo de coordinación y horas para llegar a este resultado”

“Recibimos pedidos de adopción del interior. No mandamos, si tenemos un adoptante en Córdoba les pedimos que busquen en su localidad, para ayudar a los refugios de la zona”

“El alcance de la tienda es nacional, de hecho estamos subiendo información de otras ciudades del interior el país, para colaborar. La idea es que cuando esto empiece a conocerse y funcionar, cada uno pueda tener su propia tienda”

LA MISIÓN DEL CAMPITO REFUGIO

“Trabajamos involucrando a la sociedad desde aspectos más positivos, en la sociedad hay muchos recursos para trabajar estos temas. Si se los convoca de manera adecuada, y nos constituimos en voceros de las causas, y la gente ve la situación diferente”.

“En Argentina se tiran números que son irreales sobre la cantidad de perros en la calle, creo que tiene que ver para justificar la matanza, pero no es así. Es menor la cantidad de animales, pero a veces se tiran estos estudios que no se saben de dónde salen”

“La misión del campito es que los animales sean incluidos en un mundo más justo y esta herramienta va en ese sentido, de incorporarle a cualquier tipo de política, que no solo sea trabajar en el futuro, sino construir ciudadanía desde otros lugares, que haya herramientas para acceder a las adopciones. Ampliar los actores sociales con los que podemos contar, para que las personas se sumen”.