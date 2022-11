“Está demostrado en dos publicaciones en revistas científicas de importancia –detalló el especialista- Una ocurrió cuando Argentina eliminó a Inglaterra por penales, en el Mundial 98' y ese día hubo un 25 por ciento más de eventos cardiovasculares en las guardias de Inglaterra. Y luego en el Mundial 2006, los alemanes también publicaron un trabajo en el que evaluaron día a día cuando jugaba Alemania y se vio que había hasta 3 veces más consultas coronarias que en lo habitual. El estrés de estos partidos puede generar un evento coronario, de eso no hay dudas”.

En diálogo con Actualidad 2.0, el especialista advirtió que no toda la población tiene riesgo, pero sí hay un sector que no sabe que lo tiene, como por ejemplo las personas que sufren tabaquismo, diabetes o hipertensión, además de factores como sedentarismo y obesidad, como también la edad por encima de los 40 años.

Las precauciones para tener en cuenta

“En general la recomendación es tomar el fútbol con más calma y filosofía, lo cual es muy difícil, pero tal vez con una preparación previa, como meditación. Tampoco ir a lugares donde se exacerban las emociones, como puede ser un bar, o verlo con personas menos fanáticas que uno –enumeró-. No hay muchas más herramientas que eso”.

El médico advirtió que en lo que viene, “el combo es nefasto, porque la ansiedad de estos cuatro días nos va a jugar en contra, el partido es a las 4 de la tarde y eso te suma la picada previa, la juntada, etc. Hay que entender que esto es un partido de fútbol y todos los resultados son posibles, aunque yo lo digo y no estoy muy convencido”, bromeó el médico.

“Los argentinos estamos en un momento complejo, con estrés económico y financiero, además de lo deportivo –añadió-, ni hablar esta etapa en la que salimos de la pandemia. Estamos con una base de trastornos de ansiedad, lo que hace todo un poco más difícil; pero es necesario intentar bajar un poco las revoluciones”.

Consultado sobre otras precauciones, mencionó que “toda persona que tenga palpitaciones, o una presión en el pecho, una quemazón en parte del esternón, no dude en consultar en el mismo momento: no esperemos a que termine el partido y consultar luego, porque en eventos coronarios o en Accidente Cerebro Vascular el tiempo transcurrido refleja células que están muertas y no se recuperan. No esperemos a que termine el partido para consultar”.