Los gustos se dan en vida: Un hombre de 85 años se compró un televisor para ver el Mundial y su familia se enojó

A dos días de iniciar el Mundial de Qatar 2022, la historia de un abuelo de 85 años se compró un "mega televisor" y sus hijos se molestaron, se hizo viral por su justificación que conmocionó a todo el mundo en las redes sociales.

A través de Twitter, Vanesa Salazar, una joven ecuatoriana que reveló una anécdota familiar que despertó distintos tipos de sentimientos: emoción, bronca e indignación, entre los principales.

Todo comenzó cuando su abuelo de 85 años decidió cambiar el televisor que tenía hace años en su hogar, pero aunque pueda parecer una buena noticia, a sus hijos no les cayó del todo bien y fueron a reclamarle el exorbitante gasto. No obstante, no se esperaban la emotiva excusa que le dio el señor.

"Mi abuelito de 85 años se compró ayer un mega televisor, unos tíos fueron a reclamarle y él les dijo: va a ser mi último mundial", compartió @Vane_MSA y la historia estalló en las redes sociales. "Estoy llorando", agregó la nieta ecuatoriana.

Rápidamente, la respuesta del abuelo conmocionó a cientos de usuarios y tuvo trascendencia a nivel sudamericano.