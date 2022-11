Se bajó del Mundial: Shakira no estará en la inauguración de Qatar

A solo días de que se haya confirmado la participación de Shakira en la apertura del Mundial Qatar 2022, la cantante colombiana anunció que no cantará después de la lluvia de críticas que recibió.

Las mismas se generaron porque el país anfitrión no cumple ni respeta los derechos humanos, lo que provocó que otros artistas, como Dua Lipa y Rod Steward, le hayan dicho "no" a ser partícipes de la apertura del certamen internacional.

El cantante fue uno de los primeros cantantes que confesó rechazar la oferta de un millón de dólares por actuar. "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial", decía Stewart al diario británico 'The Sunday Times'.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de fútbol", compartía Dua Lipa en su cuenta de Instagram.

A raíz de estas declaraciones, Shakira decidió tomar partido y descartar su presentación en la ceremonia inaugural.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la periodista Adriana Dorronsoro en un programa español sobre la negativa de la cantante que ha participado en los mundiales de Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Brasil (2014).