La Voz Argentina, el certamen de canto más visto en las pantallas del país, recibió a una participante extranjera que deslumbró a tres de los cuatros jueces que forman parte del programa. Se trata de Polina Piskova, una joven rusa que, en las últimas horas de este jueves, quedó en el medio de la polémica al descubrirse que vende contenido erótico para adultos.

La participante rusa de 26 años dejó sin palabras al jurado de la voz con su interpretación de Seven Nation Army, de la banda canadiense The White Stripes. “Nací en Rusia, mi familia me llevó a Canadá cuando tenía 13 años y hace medio año que vivo acá”, comentó Polina frente a las cámaras.

Pero lo que parecía un sueño cumplido para la joven participante rusa, terminó transformándose en una pesadilla. Los seguidores del programa se enteraron de que comparte contenido erótico a través de las redes sociales, descubrieron que la joven ha posado para Playboy, y que sube parte de sus vídeos a la plataforma de OnlyFans.

Durante la última emisión de LAM, el panel reveló algunos de las publicaciones y proyectos que realizó la concursante antes de presentarse para La Voz Argentina. “Es medio escandaloso lo que pasó y se estudia qué hacer con ella”, comentaron en el ciclo de América TV.

Asimismo, la joven ni tampoco la producción de Telefe comentaron nada sobre el tema en cuestión. Pero ella ha mostrado su orgullo sobre el gran trabajo que realizó para llegar a donde está.