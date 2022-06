"Siempre será la voz de Comodoro": el recuerdo de los amigos del "Oso" Bareilles a un año de su muerte

Este sábado se cumple un año de la muerte del reconocido locutor Carlos “Oso” Bareilles. Por eso, a modo de homenaje, sus amigos y compañeros de trabajo lo recordaron de la mejor manera.

“Cuando un amigo se va, la herida siempre estará abierta”, dijo Quique, con quien el locutor del programa Nuestras Mañanas, de Radio Del Mar, compartía relatos de básquet.

Juan Carlos Meza, un amigo entrañable que siempre hablaba con el Oso a través de mensajes, esta vez optó por salir al aire: "Se lo extraña todos los días”, expresó entre lágrimas.

En tanto, el director de cine y amigo de la infancia del locutor comodorense, Raul Rodríguez Peil, contó: "Yo no hablo en pasado cuando hablo de Oso. Él se fue de gira y desde una estrella ilumina todo el cielo comodorense”.

Por su parte, Héctor Cárdenas compañero de trabajo y “hermano de la vida” de Oso, recordó las peleas que tenían por el fútbol y su humor ácido: “No sabíamos si te estaba hablando en serio o en broma”.

Finalmente, Silvia Martínez con quien el locutor de Nuestras Mañanas compartía su amor por el tango, expresó que para ella es “muy difícil hablar de él. No lo quise hacer en todo este tiempo pero siempre lo recordaré escuchando un dos por cuatro”.

"Nunca imaginé tener que despedirlo”

Quien también habló en un día tan especial fue Claudio Guillermo, su hermano. "Me prometí no emocionarme”, confesó en diálogo con Víctor Amigorena y Daniel Alonso. Y agregó: "Ahora es crecer y darse cuenta de que el Oso no está; nunca me imaginé tener que despedir a mi hermano. Pero pasó y lo tenemos que aceptar”, lamentó.

"Es muy difícil contener la emoción", había expresado "Osito" Bareilles este viernes.