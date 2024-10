Crimen del soldado en Zapala: la familia rechaza un polémico homenaje al cuartel donde fue asesinado

Pablo Córdoba fue asesinado el 1 de junio de 2023 mientras cumplía guardia en el cuartel de Zapala. En las últimas horas, su familia solicitó al municipio de la localidad neuquina que no se otorgue un reconocimiento a la base donde el joven soldado fue asesinado hace más de un año.

Natalia Uribe, mamá de Pablo, junto a su hija Daiana y el papá del joven, participaron de la sesión que se realizó el último jueves en el Concejo Deliberante, donde expresaron su oposición a dos proyectos que buscan imponer los nombres “Grupo de Artillería 16” y “Base de Apoyo Logístico Neuquén” a dos boulevares de la ciudad.

El proyecto es impulsado por el intendente de Zapala, Carlos Koopmann. “Lo siento como una falta de respeto a mi hijo, a su memoria, a nuestra lucha”, expresó la mujer a los concejales.

La Zona Franca Zapala suma a su primera usuaria indirecta en el sector petrolero

“No pueden seguir mirando hacia el costado. Mi hijo fue asesinado y hoy se contempla la posibilidad de premiar a la institución donde le quitaron la vida”, dijo la madre de la víctima, al mismo tiempo que consideró el reconocimiento como “una burla”.

“A ustedes como concejales ya no les vengo a pedir que me acompañen en la calle, porque han demostrado que no tienen la voluntad política ni personal. Les vengo a pedir que tomen la decisión correcta. No (hagan este homenaje) al menos hasta que los asesinos y encubridores sean encarcelados. No hasta que este cuartel manchado con la sangre de mi hijo aparte a todos los asesinos y encubridores”.

Una empresa de colectivos se volvió "pet friendly" y los pasajeros podrán viajar con sus mascotas

El pasado 1 de junio se cumplió un año del asesinato de Pablo Córdoba, y el Concejo Deliberante de la localidad declaró “de interés legislativo” la marcha que organizó la familia como pedido de justicia.

Por otro lado, el cuerpo legislativo también aprobó una declaración donde cuestionaban duramente al ejército. Expresaron que “intentó ensuciar al joven, su padre, su madre y su hermana”, y recordó otros casos como el crimen de Omar Carrasco, en el mismo cuartel, o las torturas a ex combatientes en Malvinas.

“Esta es la tercera vez que vamos al Concejo Deliberante, ya tengo claro que miran para el costado, no nos acompañan, no se preocupan, salvo la concejal Patricia Melinao, que presentó un proyecto aparte para que una plazoleta lleve el nombre de Pablo”, indicó la mujer.

El comedor "Las Gargantitas" lucha por alimentar a 80 familias: "Estamos dándoles de comer pero ya no tenemos con qué"

Natalia Uribe declaró que hay “una gran cantidad de pruebas de que fue un homicidio, basta con ver la autopsia. Pero no puedo andar por la calle mostrándole la autopsia a todo el mundo, y menos al que no la quiere ver”.

“Si los concejales quieren, un día nos sentamos y les puedo mostrar todas las pruebas que hay sobre el asesinato. Pero tienen que tener interés”, finalizó.

Con información de Diario Río Negro