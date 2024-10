María, referente del comedor Las Gargantitas, contó a ADNSUR sobre la situación apremiante que enfrentan en la actualidad. "Estamos dándole de comer a 80 familias del barrio Moure, pero ya no tenemos con qué", expresa con preocupación.

Al inicio del año, el comedor atendía a unas 50 familias, pero lamentablemente esa cifra ha aumentado considerablemente. "Ahora son 80 familias las que dependen de nosotros", lamenta María.

El municipio les proporciona una ayuda limitada: "Nos dan 6 paquetes de fideos moñito y 6 de tallarines a principio de mes. Pero cuando hago un fideo con tuco, llevo 24 paquetes de fideos, así que no me alcanza lo que me están entregando", explicó.

Ante esta situación, María ha tenido que recurrir a una campaña de recolección de alimentos. "Hice esta campaña de mercadería a ver si puedo juntar, porque lo que me entrega el municipio es muy poco", comentó.

Anteriormente, el comedor recibía más donaciones de la comunidad. "El año pasado recibía un montón de donaciones, y con eso podía ir sacando la joya. Ahora se me ha hecho muy difícil", relató María.

La crisis económica ha afectado no solo a los beneficiarios, sino también a quienes solían colaborar. "La gente que antes nos ayudaba con mercadería, ahora ya no solo no puede ayudarnos, sino que encima necesitan ellos la colaboración", explicó.

A pesar de las dificultades, el comedor continúa brindando asistencia a quienes más lo necesitan. "Acá mientras hay comida, se la damos. Incluso ha pasado que gente en situación de calle ha venido y se la hemos dado en bandeja con un tenedor o cuchara descartable para que se la coman afuera", relata María.

Ante esta situación apremiante, el comedor Las Gargantitas hace un llamado a la solidaridad de la comunidad. "Estamos pidiendo colaboración con comida o ingredientes para cocinar, como fideos, arroz, puré de tomate, zapallos, zanahorias, carne picada, pollo o pescado. Todo es bienvenido", enfatiza María.

La labor del comedor Las Gargantitas es fundamental para brindar asistencia alimentaria a las familias más vulnerables del barrio Moure de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, los recursos escasos y el aumento de la demanda ponen a prueba la capacidad de la organización. La solidaridad de la comunidad se vuelve crucial para que puedan continuar cumpliendo su importante misión.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo al 2974714732 o ir a Marcelo Barbel 1713.