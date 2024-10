El Municipio licitó obras para conexiones de gas a 1.000 familias en la zona sur

El intendente Othar Macharashvili destacó que además de las obras de gas, se licitaron también otras de que involucraron también conexiones de agua y cloacas, con un desembolso total del orden de los 2.000 millones de pesos.

“La obra de gas costaba 200 millones el año pasado, pero ahora cuesta 800 por el cambio en la ecuación económica que estamos viviendo, lo que nos lleva a redoblar esfuerzos para tener recurso para estas obras y varias más”, señaló, en diálogo con Actualidad 2.0.

En ese marco, indicó que habrá nuevas licitaciones, ya que se planteó el objetivo de llegar al próximo invierno con 2.300 nuevas conexiones de gas. Por eso anticipó que se gestionará ante el Banco Chubut una línea de créditos con tasas subsidiadas, para que los frentistas puedan afrontar el costo de las conexiones a la red, ya que el costo es de alrededor de 3 millones de pesos.

“En eso también lo estamos involucrando a Camuzzi, que no está invirtiendo en redes y lo hacemos nosotros, cuando ellos tienen la obligación en el contrato de concesión. No lo hacían porque aducían que la tarifa no les alcanzaba, pero ahora tienen precio y le estamos pidiendo que inviertan en infraestructura y ver cómo nos acompañan para que esos frentistas tengan gas para conectarse, porque eso les va a dar a ellos este rédito por la venta de gas”.

Sobre el tema redes de gas, Macharashvili aseguró que entre lo licitado hasta ahora y las próximas aperturas, apuntan a incluir un total de 2.300 nuevas familias conectadas a la red de gas.

“La demanda real de gente sin gas es de unas 6.000 familias -precisó-, entre los sectores que están ordenados y los que no tienen mensuras, porque están en extensiones urbanísticas, por cuestiones de urgencia. El objetivo es llegar al fin de la gestión nuestra con toda esta demanda ordenada, con mensuras, energía y agua, para trabajar después con el gas y las cloacas”.