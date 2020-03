SANTIAGO DE CHILE (ADNSUR) - Jaime Mañalich, ministro de salud de Chile, confirmó este martes por la mañana, a través de una conferencia de prensa, que hasta la fecha, han sido confirmados 201 casos de coronavirus.

Esta cifra llega a sólo horas de que el ministro de Salud haya dicho que en el país había 181 infectados. Asimismo, los números de afectados por coronavirus aumentaron en 45 casos en comparación a la jornada del lunes 16 de marzo. Del total de personas contagiadas, detalló Mañalich, sólo tres están con respirador mecánico aunque evolucionando de forma favorable.

Mañalich destacó que “Esto no debe llevarnos a ninguna falsa conclusión, estos números cambian, no saquemos ninguna conclusión anticipada, pero creo que el hacer exámenes a toda persona que presente síntomas y generar las medidas de aislamiento para que no contagie es la medida esencial”, indicó.

Además, el funcionario insistió en lo riesgos de la enfermedad, asegurando que afectará principalmente a los adultos mayores.Producto de la rápida propagación del virus, Chile entró este lunes en “Fase 4” . Y a partir de este miércoles se cerrarán las fronteras para evitar el ingreso de extranjeros contagiados