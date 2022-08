“Paré a un patrullero que pasaba por el lugar pero me dijeron que no pueden hacer nada, no hay dependencias oficiales que se hagan cargo de este tipo de problemas, donde se ve a una persona en situación de calle y da mucha impotencia”, contó un vecino comodorense a ADNSUR al compartir la fotografía.

En la imagen, capturada este sábado, puede verse una persona en situación de calle durmiendo en la vereda de una dependencia oficial ubicada en calle Ameghino, encontrándose en precario estado de salud por lo que podía observarse a simple vista.

Al no poder encontrar un organismo que pudiera asistirlo y contener a este hombre, el vecino envió la fotografía a ADNSUR y quiso compartir su impotencia por la imposibilidad de ayudarlo.

Es necesario recordar que semanas atrás se conoció un proyecto de la concejal Alejandra Robledo, para crear un espacio que brinde contención a personas en situación de calle, aunque también trascendió en esa oportunidad que existe un refugio, llevado adelante por un grupo de voluntarios que recuperó un espacio en barrio Industrial, donde hay camas y se brinda un plato de comida. También se indicó en esa oportunidad que en muchos casos, las personas sólo usufructúan el espacio por algunas horas, o quizás en las noches más frías, pero luego vuelven a la situación de calle.