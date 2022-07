El hombre que fue golpeado por un hierro que se desprendió de un camión tiene fractura de cráneo y perdió un dedo y un ojo

Antonio Barra, periodista de Caleta Olivia, volvía de Comodoro el pasado martes tras someterse a una operación de la vista. Cerca del puesto Ramón Santos, que marca el límite entre Chubut y Santa Cruz, una pieza de uno de los elementos de sujeción del camión que circulaba delante de ellos se desprendió y salió volando, atravesó el parabrisas y golpeó de lleno a Barra.

Por el impacto, Barra perdió el conocimiento y el control de la Renault Captur, que volcó dando varios tumbos hasta quedar al costado de la ruta. Sus acompañantes salieron del accidente con algunas heridas superficiales, pero el conductor, que quedó atrapado dentro del vehículo, recibió serias lesiones.

Fue rescatado por personal de Bomberos y Policía de Santa Cruz, Comodoro y Rada Tilly, que debieron cortar el techo del rodado para sacarlo, y fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra en grave estado. La unidad de rescate de Bomberos Voluntarios de Comodoro nunca llegó al lugar porque en el trayecto fue embestida por una camioneta.

Según se informó, a raíz del impacto con el hierro uno de sus globos oculares estalló, y será sometido a una cirugía para retirarlo en las próximas horas. Además, presenta una fractura de cráneo y varios de sus dedos sufrieron lesiones y ya debieron amputar uno de ellos. Su estado es delicado, y los médicos debieron intubarlo en las últimas horas.

"TIENE SERIO COMPROMISO ENCEFÁLICO"

Su esposa, Ana Junco, viajaba con él cuando sufrieron el accidente. Relató que Antonio manejaba y que una amiga viajaba en el asiento trasero. "Veníamos de una intervención quirúrgica de Antonio en sus ojos. Nos cruzó un camión y vi que algo venía volando, esto entró por el parabrisas, lo desmayó a mi esposo y yo atiné a agarrar el volante. Traté de que cruzáramos la ruta y nos golpeamos contra un cartel, para seguir con tumbos por el lugar", detalló.

Indicó que el estado del hombre "es muy delicado, está en el Hospital Regional en terapia intensiva con serio compromiso encefálico", dijo en diálogo con Fm La Petrolera.

"El camión nos cruzó a nosotros, venía de Caleta Olivia y se dieron una cuestión de cosas que no entendemos y no aceptamos. Ese camión debió pasar por Ramón Santos y tiene que tener medidas de control. Evidentemente el malacate saltó porque no estaba en condiciones, donde luego impactó en el parabrisas y le dio a mi esposo en el lado derecho de la cabeza. Lamentablemente no había cámaras y el puesto no tenía luz".

"El camionero no paró para ver la dimensión del daño que había causado. Un juez muy responsable de Caleta Olivia se está ocupando del tema, ojalá se pueda individualizar a este responsable, más allá del daño económico. El vehículo no sirve más, pero lo más importante es la vida de mi marido. El abandono que tenemos es terrible y el estado de la ruta es otro tema", concluyó.