COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En el marco de los controles exhaustivos y restrictivos que se están realizando en la ciudad para que se cumpla con la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, que tiene por objetivo disminuir el flujo de gente en las calles y que prioriza solo salir del hogar para la compra de insumos y alimentos en almacenes, supermercados y farmacias en los horarios establecidos, según determinó el Gobierno Provincial.

Es decir, aquellos que no puedan justificar su circulación en la vía publica, sufrirán consecuencias judiciales y en caso de movilizarse en un vehículo, este será secuestrado. Con esto se apunta a generar responsabilidad y conciencia en la comunidad para que todos se queden en su casas y no salgan a no se que lo requiera por los puntos mencionados con anterioridad, porque esta es la única manera de frenar el virus.

En ese punto, la Secretaría de Control Operativo municipal llevó a cabo una serie de controles en la noche del lunes, donde se procedió a la clausura de tres comercios en la ciudad, que incumplieron con los protocolos establecidos durante la cuarentena. Cabe recordar, que se determinó que los locales que expenden alimentos, artículos de limpieza y otros rubros solamente pueden permanecer abiertos hasta las 19.30 horas, eceptuando las farmacias que estén de turno.