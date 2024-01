Cinco ideas de inversión para ganarle a la inflación y un dato para recuperar parte de lo perdido con la suba de alimentos

Ante el avance de la inflación no hay mucho margen para salir indemne, pero las estrategias y oportunidades para tratar de cubrirse proliferan en distintos sitios especializados, con sugerencias para estudiar posibles trucos que pongan a salvo al menos una parte de los ingresos. Con el dólar relativamente quieto y el plazo fijo en retroceso, hay que salir a explorar opciones un poco más sofisticadas.

Al ritmo del ‘todo sube’, el youtuber Ariel Mamaní hizo un posteo en el que ofrece alternativas que van desde instrumentos muy conservadores hasta otros de mayor riesgo, dependiendo precisamente del perfil de cada inversor y el respaldo que tenga para depositar dinero y esperar un tiempo prudencial para lograr el rendimiento esperado.

Teniendo en claro la diferencia entre ‘ahorro’ e ‘inversión’, en el que el primer término significa resguardo de un capital y en el segundo implica la posibilidad de incrementarlo, pero corriendo un determinado riesgo, las circunstancias de una inflación disparada en torno al 30% y una perspectiva de alta recesión llevan a que esos conceptos terminen unificándose. Para ambos, el objetivo de evitar que los pesos se sigan diluyendo detrás de precios imposibles de alcanzar, al menos para una gran mayoría de la población.

¿Bonos del Estado o acciones petroleras?: en qué invertir para salvar los ahorros hasta que pase el temblor

PERDER LO MENOS POSIBLE

Un primer instrumento mencionado por el divulgador financiero, desde su canal de Youtube en la cuenta ‘Invertarg’, es el plazo fijo UVA. Aun cuando el mismo analista es contrario a este instrumento, porque queda por debajo de la inflación y de la evolución de la canasta básica total, no deja de sugerirlo para las personas más conservadoras.

“No le vas a ganar a la inflación, ni siquiera le vas a empatar y vas a quedar más debajo de los precios de alimentos, pero hay personas a las que este tipo de instrumentos le puede resultar útil porque no están dispuestas a invertir, algo que siempre implica un riesgo. Mi papá o mi tío no están dispuestos a arriesgar lo que ganan con su esfuerzo en todo e mes -dijo como ejemplo-, por eso ésta no es una mala alternativa, que te garantiza una pérdida menor. Es lo menos rentable, pero también lo más seguro”.

Comodoro: cuánto aumentó el boleto de colectivo durante 2023 y a cuánto podría subir en 2024

Los cambios recientemente introducidos en el plazo fijo UVA, que llevan a extender el período de inmovilización del depósito por un plazo de 180 días, en lugar de los 90 días que se permitían hasta fines del año pasado, le restaron atractivo y aumentaron las posibilidades de retraso frente a la inflación. Sin embargo, como dice el analista, tampoco es para “tirarlo a la basura” y puede ser de interés para ahorristas conservadores.

BONOS QUE AJUSTAN POR INFLACIÓN

Una segunda alternativa es la de los bonos ajustados por CER, es decir que evolucionan con instrumentos que siguen a la inflación, pero un poco más cerca de la evolución real de los precios. Con la advertencia de que sus videos no buscan asesorar ni recomendar inversiones, el youtuber avanza en la explicación de este tipo de instrumentos:

Un sitio web calcula cuánto hay que pagar de impuestos por Netflix y otros gastos en dólares

“Hay bonos, como TX26, que siguen a la inflación y hoy tienen una demanda excesiva, porque mucha gente está yendo a comprarlos -refirió el analista-. Esto hace que suba el precio y hoy entregue un rendimiento muy bajo, incluso con tasas negativas. Sin embargo, la idea de este tipo de bonos no es que pague un interés llamativo, sino que por el aumento de la demanda a lo largo del tiempo sostenga la suba de su precio, con lo cual te lleva a recuperar lo invertido frente a la inflación”.

Para acceder a este tipo de instrumentos es necesario crear cuenta en un bróker, como puede ser Bull Market, Banza o Balanz, entre otros, en los que se puede contar también con asesoramiento especializado para decidir mejor a la hora de invertir, ya que hay distintos bonos y se debe conocer en qué momento conviene comprar.

Un merendero de Comodoro se quedó sin alimentos y tuvo que dejar de darle la leche a 40 nenes

Se trata de instrumentos de riesgo moderado. “Ya no es súper bajo como el UVA, tampoco es demasiado alto, pero sí hay un riesgo medio”, precisó.

CEDEARS, PARA COMPRAR EN PESOS Y VENDER EN DOLARES

Otro instrumento en boga es el CEDEAR (Certificados de Depósito Argentino) que representan una porción de acciones de grandes compañías. Una de las ventajas que ofrecen es que se pueden comprar en pesos, para luego vender en dólares.

“Esos papeles siguen al tipo de cambio, entonces si el dólar sube, tu inversión está protegida ante el riesgo de una devaluación, que muchos creen que se va a producir, pero de forma moderada, por debajo de la inflación -evaluó el analista-. Entonces no serviría comprar dólares en forma directa, pero el CEDEAR nos permitiría igualar o incluso superar a la inflación en ese período”.

Inflación imparable: los alimentos acumularon una suba del 30,8% en cuatro semanas

Según explica el asesor financiero, “dependiendo del riesgo que quieras asumir, podés elegir las empresas tecnológicas, como Google o Apple, o más conservadoras, como Coca Colca o Mc Donald’s, que tienen menor rendimiento, pero también poca volatilidad, o sea que te da garantía de que el precio se mantendrá estable. Y si baja, lo hará en menor medida que las tecnológicas”.

Estos instrumentos se definen como de riesgo moderadamente alto, son del tipo renta variable y como tal, implican un riesgo más elevado. Para una explicación más detallada de los CEDEARS, remitimos a un informe anterior de ‘Economía en casa’.

En una ciudad de la Patagonia, los remises comenzarán a cobrar según el precio de la nafta

COMPRAR ACCIONES DE ENERGIA, PETROLEO Y COMIDA

Otra sugerencia que el experto dejó para quienes quieran explorar este tipo de instrumentos es el de las acciones, entre las que indicó que hay 3 grupos, según su grado de riesgo.

El primero es el más seguro y lo compuso con empresas argentinas de grandes dimensiones, como YPF, Pampa Energía o Banco Galicia, que operan en la Bolsa de Estados Unidos. Un segundo grupo está integrado por empresas argentinas que operan en el mercado de Bs.As (Merval), con un grado de riesgo mayor. Y las de mayor riesgo, que son las empresas más pequeñas, denominadas en la jerga como ‘de galpón’.

“Si querés ir por las más conservadoras podés optar por YPF, que te protege contra la suba del tipo de cambio y tiene posibilidades de redituar buenas ganancias, porque hay buenas perspectivas. A mí en particular me gustan las energéticas y alimenticias, que son a las que más potencial les veo y creo que tienen más chances de superar a la inflación”, dijo el analista.

Las ventas para Reyes Magos "vienen bajas y sin demasiada expectativa”

En este punto dio una de las claves de por qué invertiría personalmente en compañías alimenticias: “Si en el país vamos a tener una recesión más grande que la actual y una suba más elevada de precios, la gente deja de consumir cosas, porque ya no se va a comprar el nuevo celular o la computadora, o ropa nueva. Y se destina la mayor parte de los ingresos a comprar comida. Por eso creo que las alimenticias van a poder avanzar más que la inflación. Y las energéticas esperan un buen año 2024, por eso creo que YPF y Pampa Energía son buenas alternativas para invertir”.

El precio del papel higiénico se fue por las nubes en Comodoro y por los altos costos algunos supermercados se niegan a venderlos

HACER TASA Y PASAR A DÓLARES

La última opción enumerada por el especialista es el llamado ‘carry trade’, una maniobra que utilizan quienes conocen el mercado, que puede dar altas ganancias, pero es también de muy elevado riesgo. Consiste en pasar dólares a pesos, depositarlo en plazo fijo, para luego recomprar dólares con el interés obtenido. Puede dar ganancias, siempre que el dólar se mantenga quieto.

“Esto consiste en hacer tasa en pesos para ganar en dólares -explicó el youtuber Ariel Mamaní-. Si un plazo fijo te da un interés del 10% y vos invertís 1.000 pesos, significa que al mes siguiente tenés $1.100. Como el dólar costaba $1.000, antes podías comprar un dólar, pero ahora comprarías un dólar más 10 centavos”, mencionó como ejemplo.

Esta estrategia es útil en determinados períodos de quietud del dólar, como ocurrió en varios meses del año pasado y en también se observó en las últimas semanas, tras la devaluación aplicada por Milei y la estabilidad del dólar blue. Sin embargo, en la última semana los dólares financieros empezaron a moverse y hubo señales de inquietud, por lo que hay dudas en relación a si esa estabilidad se mantendrá por mucho tiempo.

El Banco Central planea emitir billetes de $20.000 y $50.000

“Supongamos que hacés esta maniobra, depositás la plata para esperar el rendimiento de la tasa de interés pero en ese lapso el dólar pasa de $1.000 a $2.000: en ese caso perdiste como en la guerra”, dijo el analista, para graficar el grado de riesgo que conlleva ese tipo de especulación.

Por caso, si alguien intentara hacer esa maniobra en los primeros días de este año, cuando el dólar blue inició la semana a 1.020 pesos, debería esperar a que dentro de 30 días, la cotización no supere los $1.100, para obtener una diferencia positiva frente al 9% que ofrece la tasa de interés del plazo fijo.

A cuánto cerró el dólar "blue" este miércoles 3 de enero

Finalmente, para quienes quieran ver el video completo y conocer un poco más, lo dejamos a continuación: