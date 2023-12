¿Bonos del Estado o acciones petroleras?: en qué invertir para salvar los ahorros hasta que pase el temblor

Muchos pequeños ahorristas que no encuentran más solución en el plazo fijo tradicional comienzan a buscar alternativas para preservar su capital, por lo que surge la búsqueda de instrumentos financieros más complejos, incluso para preservar el capital en dólares en tiempos en que la inflación amenaza con erosionar todos los bolsillos. Ante la inquietud de seguidores de esta sección, dialogamos con una especialista en el tema, para conocer opciones de inversión y ciertos tips a tomar en cuenta, para quienes dan sus primeros pasos en el mundo de las finanzas.

“Independientemente del dinero que tenga el ahorrista para invertir, es importante que quien vaya a tomar esta decisión sepa que va a atravesar un período de volatilidad, independientemente del instrumento que vaya a elegir. Pero debe tener claro que va a sufrir variaciones de precios”.

La aclaración fue formulada por María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap Grupo Financiero, quien en diálogo exclusivo con ADNSUR brindó una visión detallada de las opciones disponibles y nos orientó sobre cómo navegar en estos tiempos inciertos.

“Hay algunos activos financieros que tienen menor variación que otros, esto depende del riesgo que el inversor quiera tomar”, añadió la experta, quien dividió esos instrumentos en 3 grandes grupos; los bonos soberanos, que son emitidos por el Estado; bonos corporativos, emitidos por compañías privadas; y los subsoberanos, colocados por provincias, pero que no están al alcance de pequeños ahorristas.

“Invertir en un bono soberano supone un riesgo mucho mayor que invertir en un bono de una compañía privada, como YPF o Pampa Energía o cualquier compañía privada -explicó-. Al mismo tiempo, los soberanos tienen una mayor promesa de retorno que los privados. Si alguien quisiera proteger su ahorro en dólares, debería inclinarse más por la opción de bonos corporativos, que convienen más a un perfil conservador”.

QUÉ ES EL BONO AL 30, LA ‘ESTRELLA’ DEL MOMENTO

Uno de los bonos más mencionados en el último tiempo es el AL30, un título público emitido por el Estado argentino al momento de reestructurar su deuda, en el año 2020. Con promesa de devolución total del capital invertido en 2030, el instrumento tiene devolución de intereses del 0,75% anual, en dólares y desde 2024 inicia la devolución del capital, en pagos semestrales.

“Ha tenido un rendimiento excepcional en las últimas semanas, porque su precio subió muy fuerte después del triunfo de Javier Milei en las elecciones -precisó Moyano-; es un instrumento que marca el optimismo del mercado, aun cuando los problemas de la economía hoy siguen igual o peor que antes”.

La evolución del precio del bono ha sido muy marcada, ya que en la última semana alcanzó un valor de 38 dólares, lo que significó una suba del 6% semanal, del 40% en lo que va del mes y 60% en lo que va del año. Cuando tuvo su precio mínimo, en octubre del año pasado, su valor era de 18 dólares.

La evolución del precio significa una oportunidad para quienes venden estos instrumentos en el mercado secundario, pero al mismo tiempo, si esperan al final de su vencimiento, la promesa de rendimiento es mucho mayor. Aun para quienes lo hubieran comprado a 30 dólares por cada 100 bonos, al final del proceso recibirían el triple del capital invertido, más los intereses semestrales acumulados a lo largo de los años de estructuración.

Claro que el mundo de las finanzas no es tan lineal y por eso requiere del conocimiento de todas las variables en juego, como también del adecuado asesoramiento:

“El bono Al30 está emitido bajo legislación argentina y ese es un detalle importante -advirtió Moyano-, porque entraña más riesgo que otros, como el GD30, que también fue emitido por el Estado en la reestructuración de deuda, pero es un instrumento global, bajo legislación de Nueva York”.

Además de las cuestiones legales, hay otro riesgo, que según la analista está implícito en los precios del bono. Según Moyano, hay una percepción del mercado de que el Estado no va a poder cumplir con el pago total de este bono, que en algún momento va a hacer una reestructuración de la deuda y en lugar de 2030, podría prorrogar el vencimiento para 2035 o más adelante. De lo contrario, la cotización debiera ser aún más elevada, en torno a los 80 dólares.

¿CONVIENE COMPRAR HOY ESTE TIPO DE BONOS?

La experta continuó explayándose sobre el tema y evaluó que aun con el buen rendimiento de las últimas semanas y el optimismo del mundo financiero por un presidente como Milei, no sería aconsejable hoy comprar este instrumento:

“Mi respuesta, hoy, es que no conviene entrar, porque este bono ya está en su período de precios más alto desde que se emitió; no está en el valor más alto de su historia, pero quedó a sólo 2 dólares del GD30, que cotiza a 40. La diferencia en otros momentos fue de entre 7 y 10 dólares, por lo que se está acercando a su techo”.

En ese marco, insistió en que tras el resultado electoral hubo un fenómeno muy marcado en la evolución del precio, pero con los problemas que sigue afrontando la economía argentina, que no ha mejorado “sino todo lo contrario, con lo cual no me parece que sea una buena idea comprar ese bono AL30 en casi su pico histórico de precios, dado que la situación no cambió”.

Al pensar la hipótesis contraria y ubicarse en el lugar de quien ya tiene el bono, consideró que sería un buen momento para tomar ganancia, es decir vender el instrumento en el mercado secundario, para pasarse, por ejemplo, al GD30, con un mayor respaldo, siempre que se asuma una postura optimista frente a la economía del país y se piense que ésta irá mejorando, con la consiguiente suba de los bonos.

OTROS INSTRUMENTOS INTERESANTES PARA INVERTIR

Ante la consulta de qué otros instrumentos sugieren tener en cuenta para invertir, Moyano no dudó en volver sobre las empresas energéticas y petroleras:

“Me parece que YPF es una buena compañía, para los que les interese invertir en empresas asociadas al petróleo y gas, porque el precio petróleo va a tener buena performance durante el año próximo y las políticas de Milei pueden ser favorables a este tipo de empresas”, evaluó.

En ese sentido mencionó bonos como el YPCUO, tal como se denomina el ticker de YPF, una obligación negociable que vence en 2024 “y hoy tiene un muy buen retorno, por lo que me parece que puede ser adecuado par aun inversor minorista conservador, que quiere proteger sus dólares y devengar un retorno mínimo.

Y para inversores más arriesgados, creo que la acción de YPF en la bolsa es una buena opción para un inversor de largo plazo, con mayor perfil de riesgo, pero la compañía promete bastante para delante”.

CÓMO DAR LOS PRIMEROS PASOS EN EL MUNDO FINANCIERO

Moyano también explicó que acceder a este tipo de instrumentos es hoy muy mucho más simple que años atrás, ya que mediante aplicaciones en el celular se pueda crear una cuenta y contar con asesoramiento experto. Adcap Grupo Financiero cuenta con una Fintech, es decir una aplicación móvil para la realización de inversiones, de muy sencillo uso a través de www.banza.com.ar, que se puede descargar en el celular.

“Esto de las finanzas y las inversiones suena a un poco complicado y algunos sienten algo de miedo, pero tienen que saber que hoy, cuando casi todo el mundo usa alguna plataforma o billetera virtual, utilizar una plataforma de inversiones no es nada más complejo que hacer una cuenta en Mercado Pago, por ejemplo”, comentó.

“Nosotros tenemos una Fintech, que se llama Banza, una plataforma de inversiones digitales donde lo único que hay que hacer es registrarse, con una foto del DNI y acreditación de identidad y se puede empezar a operar con los instrumentos en los que se quiere invertir”, detalló.

Banza ofrece además el asesoramiento de expertos durante las 24 horas, todos los días, para guiar a quienes quieren dar sus primeros pasos y moverse en el mundo de las finanzas, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada inversor.

“Hoy es posible operar con montos mínimos, desde 500 pesos se puede comenzar a invertir en un fondo común de inversión, conocido como ‘money market’ -concluyó-. Mucha gente se sorprende cuando explicamos que los montos iniciales son mínimos y además esto permite la curva de aprendizaje hasta ir familiarizándose con la aplicación”.