La suba de precios en Argentina impacta a todos los rubros, generando preocupación entre los consumidores ya que muchos de los productos son artículos básicos, como el papel higiénico. En Comodoro Rivadavia, un paquete de cuatro rollos de 80 metros puede llegar a costar hasta $6.000.

Esta situación ha llevado a que algunos supermercados tomen la decisión de no seguir ofreciendo este producto, como medida de protección para los bolsillos de los consumidores.

Así sucedió con una cadena de supermercados en Comodoro Rivadavia que desde hace varios días se encuentra sin ningún tipo de papel higiénico en sus góndolas.

En una de ellas colocaron un cartel que explicaba el por qué de la falta de este producto. “Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el incremento”.

Y es que los precios se han ido por las nubes en este artículo tan necesario e imposible de no comprar. ADNSUR hizo un relevamiento por supermercados de Comodoro y observó los siguientes precios:

🧻 Un papel higiénico de 4 x 30 metros de la marca Best cuesta $2.005

🧻Un papel higiénico de 4 x 80 marca Higienol, sale $4.745

🧻 El papel de 4x30 de la marca Elegante cuesta $3.949

🧻 Y en un supermercado se puede comprar el Higienol de 4x80 metros a $6.000 y el de 4x100 a $5.000

¿A QUÉ SE DEBEN LAS SUBAS?

El director de Papelera Rosato, Daniel Rosato, explicó que son diversos factores los que inciden en el precio. "En una fábrica de papel higiénico, la materia prima no es sólo la pasta o el recorte de papel. También tenés insumos importados y no importados, que aumentaron en dólares. Los nacionales también subieron hasta un 100% por las dudas en el último mes. Porque, como está el problema de las importaciones y faltan insumos, lo poco que hay lo venden a un precio mucho mayor porque no saben a qué precio van a reponer. Hay una especulación que gira en torno a todo esto", resumió.

El empresario explicó a Iprofesional que "nadie sabe realmente a qué precio vender" y esto genera un "efecto dominó" en los precios, que se termina traduciendo en productos cada vez más caros para el consumidor.

“Eso cada vez se va a ir profundizando más. Después de las Fiestas, vamos a ver cómo se profundiza, porque la gente va perdiendo poder adquisitivo. El salario va a quedar cada vez más retrasado. Esta historia ya la vivimos, es una película que ya vimos”, reconoció finalmente.