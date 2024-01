La situación económica suele verse reflejada con una mayor concurrencia de familias, en su mayoría niños, a los comedores y merenderos, pero también es complejo para aquellos que deben poder garantizarlo.

Así lo dieron a conocer desde el "Merendero Arcoiris", ubicado en el barrio 30 de octubre, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, desde donde el martes anunciaron que suspendieron las meriendas por falta de insumos.

El merendero asistía hasta hace unos pocos días, a unos 40 nenes que los martes y jueves, de 17:30 a 18:30 horas, se acercaban a tomar la merienda.

Este espacio solidario surgió en plena pandemia debido a la necesidad. "Cuando se terminó la pandemia seguimos porque los niños venían a tomar la leche, algunos por no ir a la casa y porque había mucha necesidad. Ya van a ser cinco años en abril", comentó Lorena Painemal, una de las referentes del merendero a Crónica.

¿Subiste el Pico Salamanca?: cómo llegar, opciones de trepada y tips para la caminata

"El martes tendríamos que haber dado la merienda, pero como no tengo insumos no se dio la leche. Hoy tampoco (por ayer), jamás me había pasado, sólo en septiembre del año pasado y ahora de vuelta, pasaron cinco meses y otra vez lo mismo", contó.

“El Estado municipal me ayuda, sin embargo con lo que me da no me alcanza, nos dan una caja de leche en polvo en la que vienen diez cajitas y usamos dos o tres por día, alcanza para dos semanas y listo”.

Por su parte, Laura Cardozo, también referente, reconoció que es difícil porque los chicos se acercan a preguntar si va a haber de nuevo merienda. "Les digo que yo sí voy a seguir, cuando consiga los insumos volveremos otra vez, si no hago más es porque no tengo", afirmó.

Un joven de 20 años murió ahogado en el Lago Musters

Quienes puedan colaborar con alimentos para la merienda, con ropa, o calzado, pueden acercarse a la Asociación Vecinal del barrio 30 de Octubre, los martes y jueves de 17:30 a 18:30, o se pueden contactar mediante llamada al 2974783229 (Laura) o mediante Facebook al perfil de "Merendero Arcoiris Hijos del Barrio".