Las figuritas siempre resultaron atractivas para los niños, y si se trata de los jugadores de las distintas selecciones del mundo, esta pasión también contagia a los grandes. El álbum del Mundial de Fútbol es furor incluso desde antes de su lanzamiento oficial, y cuando estuvo disponible para la venta se agotaba rápidamente, junto con los paquetes de figuritas.

Pero el gasto que implica comprar el álbum y los incontables paquetes de figuritas que se necesitan para llenarlo no está al alcance de todos los bolsillos. Por esto, un nene de Brasil decidió que no quería quedarse fuera de “la movida” aunque no pudiera pagarlos y diseñó y dibujó su propio álbum.

“Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado”, explicó João Teixeira, el padre del niño, quienes viven en Goiânia, un municipio brasileño, capital del estado de Goiás.

João reconoció que con su situación económica les resultaría muy difícil destinar parte de sus ingresos a la compra de figuritas, por eso se emocionó cuando vio de qué forma su hijo había cumplido su deseo de tener el álbum.

“No hay forma de no emocionarse, la felicidad es tanta que me quedo sin palabras, de tener a alguien con tanta creatividad. Hizo los cromos y puso el nombre de cada jugador. Incluso hizo los jueces.”, agregó en una entrevista con el portal G1.

Incluso diseñó la figurita única de Neymar que se anuncia en algunos sitios web por nueve mil reales.

Con información de Olé