"Pedí la valija": Alfa explotó de bronca, quebró en llanto y quiere irse de Gran Hermano

Explotó. El encierro empieza a hacer de las suyas y Alfa fue el primer participante en hacer oficial su deseo de abandonar la casa de Gran Hermano. El hombre de 60 años mantuvo un duro cruce con La Tora tras la gala de eliminación y eso lo desestabilizó.

Hace minutos se viralizó un clip que lo muestra al participante de 60 años recostado en la cama quebrado. “Yo fui a decirles, de verdad, que armo la valija y me voy. Tengo mucho en juego. Yo ya lo dije con nombre y apellido, no puedo soportar que Lucila y Nacho estén buscando acusarme a mí de acosador. No puedo soportarlo”, expresó dolido.

Alfa dejó en claro que ya no quiere seguir en el juego y fue contenido por algunos de sus compañeros. En un video, se lo vio a él en la cama con Agustín, Marcos y El Conejo a su alrededor, intentando que cambie de opinión.

“Lo importante es que vos estés tranquilo, que sepas que la gente te eligió y sabe cómo fueron las cosas”, intentó calmarlo Agustín. A lo que Alfa respondió: “Tengo mucho en juego”.

“No puedo soportar que Lucila y Nacho estén usando esto para acursarme de acosador. No puedo, no puedo soportarlo”, dijo visiblemente movilizado por la situación.