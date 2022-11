Después de una semana signada por la polémica, este domingo el público tuvo que decidir quién sería el cuarto participante en abandonar la casa de Gran Hermano 2022 siguiendo los pasos de Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky.

Y tras una definición explosiva, Juan se convirtió en el cuarto eliminado al obtener el 88,14 % contra el 11,86 % de Alfa.

Minutos después de la eliminación, la tensión en la casa de Gran Hermano 2022 estalló por completo. Cuando Juan se fue de la casa de Gran Hermano, La Tora se enfureció y fue a buscar a Alfa y a increparlo con gritos e insultos.

"¿De qué broma estás hablando?", lo apuró. Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, La Tora disparó: "Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya".

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", se defendió Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó a los gritos: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de put..." y "forro" mientras se dirigió al confesionario tal vez para hacerle la espontánea a Alfa. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.

Previamente, La Tora entró al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. "¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil put...!". Todo esto mientras Coti pedía que se terminara la discusión.