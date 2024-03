En medio del escándalo que ya lleva mucho tiempo en Comodoro entre los conductores de Uber, taxis y remises, este lunes realizaron una movilización por la zona céntrica para rechazar a la aplicación de transporte.

Al respecto, una trabajadora de la app se comunicó en exclusiva con ADNSUR para dar su punto de vista sobre la complicada situación que se vive, además de las amenazas que muchos recibieron por trabajar en esa plataforma.

“Se ha generado una lucha de trabajadores contra trabajadores que nunca trae algo positivo. Esto tiene que ir dirigido a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que no perjudique a ninguna de las partes y dé una solución definitiva a una actividad que no está siendo cubierta en su totalidad por las alternativas históricas a taxis y remises. Ahora viene una entidad nueva a darle solución a la demanda que no estaba cubierta”, expresó esta tarde en diálogo con este medio.

Asimismo apuntó contra los críticos de la aplicación asegurando que es algo muy positivo para los ingresos mensuales ante la crisis económica. “Que se manifiesten en contra de Uber me parece que no es el reclamo que lleve a una solución. En otros lugares la causa se judicializó y el fallo ha sido favorable. De no querer regularizar la actividad habrá que buscar alternativas o fomentar puestos de trabajo para que las familias que se sostienen laboralmente de esto tengan una fuente de ingresos sobre todo en este momento económico del país”, resaltó.

En este sentido, consideró que la aplicación llegó para brindar soluciones a los comodorenses que muchas veces no pueden contar con el tradicional servicio. “La demanda existe, mirar para el costado respecto de eso es técnicamente imposible. Por eso creció la actividad, si no hubiese sido así habría desaparecido. Hay un servicio que no está cubierto dentro de Comodoro, hay un número pequeño de licencias de taxis y remises y esa cantidad no es suficiente para la cobertura en esta actividad”, opinó.

"Creo que un cierre de puertas a estos trabajos complica la situación. Hay que legislarlo y acortarlo para que sea beneficioso para todas las partes".

Por último, fue tajante respecto de la necesidad de bloquear la app por esas diferencias. “No solamente taxistas, también funcionarios municipales amenazaron a la gente de Uber, están los videos y se van a denunciar penalmente como corresponde. Es una situación contradictoria de los que se manifiestan, es repetitivo: los taxis y remises son parte de Uber. Vos llamás un Uber y muchas veces viene un taxi o un remis”, concluyó.