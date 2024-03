No tiene techo, busca trabajo en Comodoro y pide ayuda para salir adelante: "Mucha gente me juzga y no sé por qué"

Luis Marcos Córdoba, es cordobés, estuvo en Comodoro cuatro años, volvió a su provincia y terminó de vuelta en la ciudad, pero la actual crisis económica lo dejó en una situación delicada y por eso solicita trabajo y ayuda para salir adelante.

“Mucha gente me juzga y no sé por qué, duermo donde me abrace la noche y cuando hago changas hay un montón de gente que me ayuda. Hago mantenimiento de jardín, sé pintar, soy vendedor y me manejo mucho con la cocina”, expresó el hombre en comunicación con ADNSUR con detalles sobre los trabajos que puede realizar.

Además, Luis contó que un grupo de delincuentes le robó la única vía de contacto que tenía, por lo que ahora es más complicado hacerlo. “Por estar en la calle me robaron el celular”, lamentó, y responsabilizó a las personas que se sitúan en las esquinas de las avenidas, mayormente para pedir dinero, vender cosas y limpiar vidrios. “Cuando hay limpiavidrios me tengo que alejar porque roban”, advirtió.

La única forma de contactar al hombre es en zona sur, sobre la avenida Kennedy y calle El Patagónico.