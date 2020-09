COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - “En las pandemias, si uno no toma las medidas en los momentos apropiados, el sistema de salud se puede desbordar”, expresó ayer en conferencia el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien resaltó que a esto se suma “el cansancio que tienen los trabajadores de salud, que tienen un desgaste que no solamente es físico sino que también es psicológico”, por lo que “si no entendemos esta situación y seguimos exponiéndonos, la situación seguramente va a ser más grave de lo que es hoy”.

El ministro planteó su preocupación por el hecho de que “no se llega a entender enteramente lo que estamos viviendo: hay que tomar decisiones y ser fuertes porque después nos podemos arrepentir si no lo hacemos”. En tal sentido volvió a insistir en que “si no disminuimos la circulación de las personas, la situación de la pandemia del Covid-19 va a ser más complicada aún”.

Además señaló: “mi compromiso como ministro de Salud es brindar las normas que se tienen que cumplir para que podamos controlar la pandemia, si no se entiende que si no disminuimos la circulación de las personas la pandemia nos va a pasar por arriba, eso ya deja de ser una responsabilidad mía”, y remarcó: “los decretos de necesidad y urgencia son leyes, así que no se trata de adherirse o no adherirse, a las leyes se las respeta o no se las respeta”.

“Nosotros hablamos permanentemente con los intendentes, muchísimas horas por día, para tomar decisiones consensuadas. Yo soy responsable de decir lo que hay que hacer, después cada uno se hará responsable si no lo cumple”, indicó. En este sentido, el ministro remarcó que "los gimnasios van a tener que dar cumplimiento a la ley”, en relación al rechazo de cerrar por 14 días y querer abrir pese a las medidas.

“Yo tengo la tranquilidad que nunca tome decisiones sin acordarlas previamente, siempre trabajé con diálogo y consenso, independientemente de las situaciones. y sobre todo en la situación de la pandemia”, sostuvo. “Tenemos que disminuir la circulación de las personas. El virus viaja con las personas y si no disminuimos la circulación de las personas, la situación de la pandemia va a ser más complicada aún”, remarcó.

MOMENTOS COMPLEJOS

“Hoy estamos en un momento muy complejo de la pandemia: tenemos un índice de positividad en Comodoro que es mayor al 50%, eso quiere decir que hay una circulación comunitaria que es muy intensa; siguen apareciendo casos en Madryn; están apareciendo casos en Rawson; aparecen casos esporádicamente en Trelew, en la cordillera”, precisó Puratich, agregando que “todavía no se ha desarrollado en toda la provincia, porque Chubut es una provincia muy extensa y con grandes distancias”.

Es por ello que “tenemos que estar atentos, porque en las pandemias, si uno no toma las medidas en los momentos apropiados, el sistema de salud se puede desbordar”, expresó y resaltó que a esto se suma “el cansancio que tienen los trabajadores de salud, que tienen un desgaste que no solamente es físico sino que también es psicológico”.

“Entonces, si no entendemos esta situación y seguimos exponiéndonos, la situación seguramente va a ser más grave de lo que es hoy”, concluyó.

RENUNCIA DESMENTIDA

Por otra parte, y consultado por las versiones que trascendieron sobre la posibilidad de su renuncia al cargo, Puratich las desmintió y recordó que “en mi carrera como médico hice un juramento, y en ese juramento jure atender y acompañar siempre a las personas, y como hice ese juramento para atender y acompañar a las personas, también tengo un compromiso muy grande para defender y acompañar a los trabajadores de la salud”, por lo que “en el medio de una pandemia me parecería muy irresponsable”.