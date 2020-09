COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Esta mañana, los dueños de gimnasios y salones de danzas mantuvieron una reunión en la Municipalidad de Comodoro en donde mostraron su descontento por las nuevas mediadas de circulación dispuestas por provincia y municipio.

Una de estas medidas es suspender las actividades deportivas durante 14 días. Por este motivo, este martes los referentes de los gimnasios decidieron marchar por el centro de la ciudad y hoy, tras la reunión con funcionarios municipales, tomaron la determinación de no adherir a las nuevas medidas y continuar con los locales abiertos.

Entrevista a Lorena Aloz

"Estamos muy disconformes con la situación porque no hay un fundamento concreto. Por qué tenemos que cerrar y otras áreas no: como las cervecerías o restaurantes. No nos ponemos en contra de ellos, pero que sea parejo para todos. Si cerramos, cerramos todos y si abrimos, abrimos todos", comentó Sergio Oyarzo, dueño de HighTraining Fitness Gym, a Pasta de Campeón.

"En la manifestación frente a la Municipalidad decidimos tener todos los gimnasios abiertos hasta que esté el DNU y ahí seguir reclamando. No pueden decir que el fundamento es porque existen contagios en los gimnasios. Se contagian en otros lados y no cierran, como por ejemplo en el petróleo, ahí hubo contagios y las empresas no cerraron", remarcó.

Por último, Oyarzo comentó que "la verdad es que estamos muy disconformes. Ojalá se revierta la medida para poder seguir trabajando. Estuvimos casi seis meses sin poder hacerlo".